６月の加入後はフル出場を続けていたが...J２札幌に痛手、期待の新戦力DFが負傷
J２の北海道コンサドーレ札幌は８月16日、宮大樹の負傷を発表した。
29歳のDFは、６月に名古屋グランパスから期限付き移籍。加入後はリーグ戦でフル出場を続けていた。
だが、直近のV・ファーレン長崎戦（１−２）で負傷。診断の結果は右ハムストリング肉離れで、全治期間は未発表だ。
11日に岩政大樹監督との契約を解除し、柴田慎吾新監督のもとで再スタートを切った札幌にとって、痛い離脱となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
