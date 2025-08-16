札幌が宮の負傷を発表。

　J２の北海道コンサドーレ札幌は８月16日、宮大樹の負傷を発表した。

　29歳のDFは、６月に名古屋グランパスから期限付き移籍。加入後はリーグ戦でフル出場を続けていた。
 
　だが、直近のV・ファーレン長崎戦（１−２）で負傷。診断の結果は右ハムストリング肉離れで、全治期間は未発表だ。

　11日に岩政大樹監督との契約を解除し、柴田慎吾新監督のもとで再スタートを切った札幌にとって、痛い離脱となりそうだ。

