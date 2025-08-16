¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤òÁ°¤Ë¡È¶ÛµÞÊä¶¯¡É¡¡26ºÐÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡¡º£µ¨1»î¹çÅÐÈÄ¤Î29ºÐ±¦ÏÓ¤òDFA¤Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬26ºÐÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î15Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òDFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿26ºÐÆâÌî¼ê¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ29ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òDFA¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û23Ç¯WBC¤ÎºÆÀï¡ªÂçÃ«¤¬¥È¥é¥¦¥È¤ÈÂÐ·è¡¡Ä¾µå¾¡Éé¤Î¸å¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¡ÖMLB¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¼ç¤ËÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°ÎÝ¤ä°ìÎÝ¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£µ¨¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤È¥È¥í¥ó¥È¤ÎÎ¾µåÃÄ¤Î3A¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.268¡¢½ÐÎÝÎ¨.372¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.408¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢45ÂÇÅÀ¡¢OPS.780¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ2¡¢ËÉ¸æÎ¨9.00¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤òÁ°¤Ë¶ÛµÞÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]