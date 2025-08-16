[8.15 プレミアリーグ第1節](アンフィールド)

※28:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 8 アレックス・スコット

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 2 フリアン・アラウホ

DF 20 フリオ・ソレール

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 25 ハメド・トラオレ

MF 29 フィリップ・ビリング

MF 47 ベン・ウィンターバーン

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

FW 50 レミ・リースドティン

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります