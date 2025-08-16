リバプールvsボーンマス スタメン発表
[8.15 プレミアリーグ第1節](アンフィールド)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 2 フリアン・アラウホ
DF 20 フリオ・ソレール
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 25 ハメド・トラオレ
MF 29 フィリップ・ビリング
MF 47 ベン・ウィンターバーン
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 50 レミ・リースドティン
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります