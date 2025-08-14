東西の秀才と才媛。バッチバチの火花が、テーブルの上で散った。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。最後まで勝ち残った2名として、東大出身の新田渓と、京大出身の岡本詩菜が優勝を懸けて戦った。その初戦では新田が岡本に強烈な先制攻撃を繰り出し、ハイレベルな内容で視聴者を唸らせた。

【映像】“東大vs京大”イケメンvs美女の極上ポーカー対決

岡本がまずクラブとダイヤの「J5」で2000点のコール。ハートとクラブの「87」で新田がチェック。フロップはハートの「6」にクラブの「2」とダイヤの「4」。新田がここで6000点のベット、岡本はすぐさまコールした。勝率は「J」を持つ岡本が67％と優勢。

ターンではクラブの「5」が現れ、新田はここでストレートを完成。勝負を決定づける手が揃った。1万2000点のベットに対し、岡本は再びコール。リバーではハートの「K」。実況の田口尚平は「どこまで搾り取ることができるか？相手はWSOP、レディースチャンピオンです！」と今後の新田の立ち回りに興味を寄せた。

新田の選択はポットと同額の4万8000点。これを見た岡本、勝機は薄いとみてフォールドした。大量のポットをかき集めた新田に、視聴者からは「先制パンチ」「流れが新田へ」「うまいベットだ」と興奮の声が上がった。

東大vs京大、知力の最高峰が激突した初戦は東大の快勝。この先さらに熾烈となる戦いを暗示させるような、鮮やかなシーンだった。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）