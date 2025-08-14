夏の熊本に現れる「巨大氷」。しかも、お菓子がたっぷりと閉じ込められた、触って楽しむ氷です。

【写真を見る】「大量の和菓子」が浮かぶ巨大氷

熊本県外の人が「見たことがない」と驚くその氷、さらに熊本の人でも「見たことがない」であろうその作り方に迫ります。

夏祭り会場を覗いてみると…

高さ約50センチもの氷の塊が、台の上に鎮座していました。集まった子ども達は、氷を溶かしてお菓子を取り出そうと、左右の手で交互にナデナデ･･･手が冷えてきたら、体の中でまだ冷えていない場所を探して･･･肘でもグリグリ…

「冷たい～」「いける？いけそう？」「手が赤くなってきた、やばい！」

中には20分ほどかけてようやくゲットした子も。取り出したお菓子は、そのままプレゼント、持ち帰ることができます。

誰が、何のために？

この氷を設置しているのは、熊本の老舗和菓子メーカーです。主に7月と8月、熊本県内のお祭りやイベントなどに呼ばれた場所に設置しています。

熊本生まれ熊本育ちの筆者（26歳）も子どもの頃、氷を見かけると必ず駆け寄って触っていました。1分もすると手がジーンとしてきますが、暑い日には、それもまた心地よいものでした。

20年間抱いていた疑問

中に入っているのは、丸いフィルムに羊羹と求肥が詰まった「陣太鼓」という熊本県民にはおなじみの和菓子です。

当時から不思議だったのは、「陣太鼓が氷の中に浮いているかのように凍っていること」。水の中に固形物を入れれば、底に沈むか浮いてしまいそうですが…一体どうやって凍らせているのでしょうか？

長年の疑問だった氷の謎。制作を請け負う氷店に取材してみると、そこには納得の仕掛けが隠されていました。

ヒントは、溶けた氷から所々飛び出している「糸」です。

「氷の中に浮かぶ和菓子」の裏側

向かったのは熊本市西区の氷店。1人の職人が木枠に向かって黙々と手を動かしていました。

木枠には、ナイロンの糸に結びつけられた陣太鼓が吊り下がっています。

そう、氷の中の陣太鼓は、この「木枠」と「糸」によって支えられていたのです。

作り方は？

一本の氷に使う陣太鼓は32個。パッケージが「平たい円柱形」であることを活かします。

①まずは、円柱形の陣太鼓一つ一つの側面に糸を結んでおく。結んだあとの糸は長めに伸ばしておく。

②糸を使って陣太鼓を一つ木枠に結ぶ。すると、陣太鼓が宙に吊り下がります。

③吊り下がった陣太鼓の側面に、次の陣太鼓の糸を巻き付けて結ぶ。すると、陣太鼓がもう一つ吊り下がります。

③の作業を繰り返すことで、陣太鼓が何個も吊り下がった一本の長い糸になるのです。

工場長の本田さんが手際よく糸を動かし、位置を調整していきます。

アイスランド九州 本田良三さん「一つ仕上げるのには1時間ちょっと。もう30年ぐらい作っていますね」

最後の糸に、重りを結びつけて安定させれば準備完了です。

型に入れて水を注ぎ、マイナス7℃で5日間、ゆっくりゆっくり凍らせ、長さ1mもの氷の柱が出来上がります。

県民には伝わる「陣太鼓の氷みたいなやつ」

何かを入れて凍らせた氷は「花氷（はなごおり）」と呼ばれ、本来は飾りとして花を閉じ込めたものをいいます。

この会社では、かき氷など食用の氷も作っていて、今は繁忙期のまっただ中。

代表の吉田淳子さんによりますと、お祭りなどのイベントに向けて「花氷として、玩具菓子を凍らせてほしい」という依頼が熊本県内各地から舞い込んでくるといいます。

アイスランド九州 吉田淳子代表「『花氷が完成したらどんな感じになるか』と、イメージを聞かれたら『陣太鼓の氷みたいなやつです』と話せばだいたい伝わるんですよね」

この『陣太鼓の氷みたいなやつ』は「ありがたい存在です」と、吉田さんは微笑みました。

なぜ凍らせた？聞いてみると…

作り方の謎は解けましたが、そもそもなぜ「商品を凍らせて、それを客に溶かしてもらおう」と考えたのでしょうか？

その答えは、メーカーの社内報にありました。

今から54年前、1971年5月号の『冷やして食べましょうキャンペーン』という表題の記事です。

そこには「熊本市中心部のアーケード街で氷の中に陣太鼓を詰めて凍らせたところ、凄まじい反響だった」とする様子が記されていました。

『ある中学生などは三時間ほどかけて、丁寧に一個取出して持っていきました。中には小石をひろってけずり取っていた子供もおり、大人も必らずさわって、取ってみようとする気持ちがあるのですが、さわってつめたさを喜こんでいたようです』（「お菓子の香梅」社内報 1971年5月号より抜粋）

当時抱えていた課題が、誕生のきっかけだったといいます。

お菓子の香梅 取締役企画部長 副島慎吾さん「どうしても、夏場は和菓子が売れなかったんです。社内では『陣太鼓は冷やすとおいしい』という声があがっていて、それを大々的にアピールしたいということで始まった。地元の高校野球の応援のため、球場に設置したのが始まりだったと聞いています」

誰が考案した？

メーカーによりますと、考案したのは当時の営業部の社員。前職がデパート勤務で、その時に扱っていたのが「花氷」だったそう。その経験から「陣太鼓を凍らせる」というアイデアをひらめいたということです。

以来54年、初めて目にする子ども達や国内外の旅行者にとっては「何これ!?」という反応が、帰省者からは「懐かしい」という反応が、毎年聞こえてくると言います。

最後にこれだけは聞きたい

筆者が約20年抱いてきた質問をぶつけます。

――溶かし方のコツは…？

副島さん「コツはもう、ひたすら手でこする。10円玉など道具の使用はお断りしています。氷の角は溶けやすいので、そこに埋まっていたら狙い目です」

無理のない範囲で、「お菓子が取れたらラッキー」という気持ちで氷の冷たさを楽しむのが良いかもしれません。

熊本で半世紀以上続く夏の光景。お盆には熊本駅や熊本空港などに設置しているということで、見かけたら「触れる涼」を体感してみてはいかがでしょうか。

―――

メーカーや氷店によりますと、8月10日からの大雨による深刻な被害はないということです。一部のイベントへの設置は延期したものの、駅や空港には予定通り設置しています。