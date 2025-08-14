開店1時間で完売する日も！ 神保町の名店「STYLE’S CAKES & CO.」出身店主によるタルトと焼き菓子の店（神奈川・東林間）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、小田急線各駅停車駅の東林間にオープンした洋菓子店です。良質な素材で作る、ざくざく食感のタルト生地が秀逸！

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

タルトとお菓子 Okoju（神奈川・東林間）

外観 出典：くちるさん

2025年4月26日、東林間駅から徒歩約3分のところに「タルトとお菓子 Okoju（オコジュ）」がオープンしました。店名は、神奈川の方言で“3時のおやつ”を意味する言葉で、響きのかわいさから名付けたのだそう。

看板 出典：くちるさん

夫妻で切り盛りしている「Okoju」は、奥様が洋菓子店やフレンチレストラン、神保町の有名店「STYLE’S CAKE&CO.」で働いていた経験を活かして独立。自宅から車で30分圏内のエリアで物件を探し、希望と合致したこちらで出店を決めたそうです。

ショーケース 写真：お店から

店内のショーケースには、通常メニューと季節限定メニュー合わせて常時9種類前後のタルトやロールケーキ、プリンが並びます。おすすめは、旬のフルーツを使ったタルト。上にのせた素材のおいしさを引き立てる、ざっくり食感で口溶けのよい甘さ控えめのタルト生地が人気です。

店内のお菓子はすべて、サトウキビのジュースから無精製で作る黒糖“マスコバド糖”を使用。コクがあるのに癖がなく、優しい甘さが特徴です。

焼きフルーツタルト 写真：お店から

数種類のフルーツをのせて再度オーブンで焼きこんだ「焼きフルーツタルト」1カット550円。生クリーム不使用で、フルーツとタルト生地そのものの味わいが楽しめる定番商品です。

フレッシュフルーツタルト 写真：お店から

「フレッシュフルーツタルト」1カット600円は、カスタードクリームと生クリームの上に6種前後のフルーツを贅沢にトッピング。目でも舌でも楽しめる、おすすめタルトです。

タルトは、ホール（要予約）での注文も可能なので、記念日にもぴったりですね。フルーツたっぷりのタルトは、甘いものが苦手な人や男性でも喜ばれそうです。

焼き菓子もおすすめ 出典：くちるさん

ショーケースの隣には、国産バターの風味豊かな焼菓子も。クッキーやガレット、スコーンなど、どれも1袋300〜400円程度で今日のオコジュ（おやつ）にも、ちょっとした手土産にもぴったりです。

プリンも！ 出典：くちるさん

すでに口コミで人気が広がり、開店1時間後には完売してしまう日もあるとか。ご近所さんはもちろん、ちょっと遠出してでも訪れたい東林間の小さなケーキ屋さん。遠方から来られる際は、早めの時間が確実です！

食べログレビュアーのコメント

焼きフルーツタルト 550円 出典：くちるさん

『 ︎焼きフルーツタルト 550円

→いろいろ並んでいる中こちらを選んだ理由は甘さ控えめのものが良かったから。

フルーツの下にクリームは使っていないということでなんとも好み！この日に使われていた果物はこの季節らしく、ダークチェリーとピンクグレープフルーツ。どちらも火が通してあるため甘酸っぱさとジューシーさ、両方が味わえます。タルトはザクザクとした食感と程よいバター感も合わさってクッキーみたいで美味しい！

フルーツとタルトの間にアーモンドクリームのような？コクのあるペーストがこれまた香ばしくて美味しいです。

︎ガレット 300円

→ガレットというと薄めなタイプが多いのですがこちらはかなり分厚い！これもまたザクザクで食感が楽しい。バターの濃厚さが齧るたびに口の中に広がって幸せになれます。

こんなハイクオリティなタルトが買えるお店が行きやすい場所にできて嬉しい。

高いフルーツでなければ500円台で買える値段設定もいいですね♪

店主さんたちもお優しくて、すぐにまたリピートしたくなりました』（くちるさん）

「チーズタルト」500円、「バナナとカスタードのタルト」550円、「いちごのタルト」650円 出典：mc05294さん

『神保町のスタイルズケイクス&カンパニーさんのフェイスブックに紹介されており気になってようやく訪問しました。



購入したのは

◆チーズタルト（\500）

◆バナナとカスタードのタルト（\550）

◆いちごのタルト（\650）

バナナとイチゴのタルトはスタイルズケイクスさんを彷彿させる味でタルトの生地部分はほぼ同じように感じました。チーズタルトもさっぱり食べられて全て美味しかったです！1番バナナのタルトが好みでした。

他にあったプリンや焼き菓子も気になったので次回チャレンジしたいと思います！』（mc05294さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆Okoju住所 : 神奈川県相模原市南区東林間5-15-1TEL : 042-718-9399

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：斎藤亜希

The post 開店1時間で完売する日も！ 神保町の名店「STYLE’S CAKES & CO.」出身店主によるタルトと焼き菓子の店（神奈川・東林間） first appeared on 食べログマガジン.