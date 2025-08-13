月刊少年マガジンにて大好評連載中のハロルド作石によるバンド漫画『THE BAND（ザ・バンド）』の2巻が8月12日（火）から講談社より発売される。これを記念して『THE BAND』の「マンガPV 音源募集キャンペーン」が開催される。

【画像】『THE BAND』のPV音源をつけよう

『THE BAND（ザ・バンド）』は『BECK』に続くハロルド作石のバンド漫画。今回のキャンペーンは、『THE BAND』の無音PVをダウンロードして音楽を付け応募すると、あなたがつけたオリジナルの音楽が、『THE BAND』の公式宣伝用PVになるかも、というもの。『THE BAND』3巻発売のタイミングで採用音源を発表予定となる。

■あらすじ 小学生のころ、初めて行ったライブに刺激を受けた新木友平は、中学になり音楽好きの友人・マタローと、三日月形の変てこなギターに出会い、ギターにのめり込んでいく。

半軽音部同盟としてのライブを成功裏に終えた友平は、部長の八木さんともいい感じになり、軽音部への入部に前向きになっていた。そんな時に友平の目の前に現れたのは、学園祭ライブで出会った「殺意に満ち満ちた眼」のドラマー、渡会香澄。香澄ともう一人のこわそーなお姉さまのバンドに、ギターとして誘われた友平は‥‥！？

（文＝リアルサウンド ブック編集部）