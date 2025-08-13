Ž¢¤³¤ÎÂÎ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ëŽ£Î¦¾åÃË»Ò100mŽ¢¿ÈÄ¹164cm¤Î16ºÐ¤¬U18À¤³¦¿·10ÉÃ00Ž£¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
8·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÃË»Ò100m¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£Í½Áª2ÁÈ¤Ç¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë9ÉÃÂæ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê10ÉÃ00¡ËÆÍÇË¤È¤Ê¤ë9ÉÃ99¡Ê¡Ü1.3¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±3ÁÈ¤Ç¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÂç¡Ë¤¬»²²ÃÉ¸½à¤Ë¥Ô¥¿¥êÅþÃ£¤¹¤ë10ÉÃ00¡Ê¡Ü1.3¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤À¡£
7·î¾å½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò100m¤Ï¶ÍÀ¸¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¼é¤¬7°Ì¡£Æ±Âç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Îº£µ¨ÆüËÜºÇ¹â¤ÏúËÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Î10ÉÃ06¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥¹¥×¥ê¥ó¥È³¦¤Î¡È»þ·×¤Î¿Ë¡É¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬16ºÐ¤ÎÇúÁö¤À¤Ã¤¿¡£
7·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ê¹â¹»ÁíÂÎ¡Ë¡£ÃË»Ò100m¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹·è¾¡¤ÇÀÐÀî¸©¤ÎÀ±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¡¦À¶¿å¶õÄ·¤¬10ÉÃ00¡Ê¡Ü1.7¡Ë¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤À¡£
À¶¿å¤Ï3ÁÈ¤ÇºÇÂ®¤È¤Ê¤ë0.135ÉÃ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Ê2¼¡²ÃÂ®¤Ç¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÁ°È¾¤«¤é¤Î¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢80m¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç´°àú¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
À¶¿å¤Ï¡È2Ç¯À¸V¡É¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö¤È¡¢¡Ö10ÉÃ00¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡ÈµÏ¿¡É¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÂç²ñµÏ¿¡Ê10ÉÃ11¡Ë¤òÍª¡¹¤È¾å²ó¤ê¡¢2013Ç¯¤Î¿¥ÅÄµÇ°¤Ç¶ÍÀ¸¾Í½¨¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¹â¹»µÏ¿¡Ê10ÉÃ01¡Ë¤ò12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤È¶ÍÀ¸¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿U18ÆüËÜµÏ¿¡Ê10ÉÃ19¡Ë¤òÂçÉýÃ»½Ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢U18À¤³¦µÏ¿¡Ê10ÉÃ06¡Ë¤ò0.06ÉÃ¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜÎòÂå¤Ç¤â5°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡È¶Ã¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª1000Ê¬¤Î1¤Þ¤Ç·×Â¬¤·¤¿¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ö9.995¡×¤À¤Ã¤¿¡£¾®¿ôÅÀ°Ê²¼3°Ì¤ÏÀÚ¤ê¾å¤²¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¶¿å¤Ï9ÉÃÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È0.005ÉÃ¡£µ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ5cmº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¡×¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤â¹îÉþ
ÃË»Ò100m¤ÎU18À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶¿å¡£Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Î¹ñÂÎÆþ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎµÓ¤Ç¶õ¤òÄ·¤Ö¡×¤È°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¶õÄ·(¤½¤é¤È)¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Êì¤Ï100m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¸µ¹ñÂÎÁª¼ê¤Ç¡¢»Ð¤Ï400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÇÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¦¾å°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿À¶¿å¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é³èÈ¯¤Ç¡¢¾®4¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÃæ³Ø1Ç¯¤Î½Õ¤Ë¡Ö½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¡×¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´ãâÛ²¼¿â¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÌô¤Ç°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³¼£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿¼·¡¤ê¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÆñÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¿ÈÄ¹¤¬180cm¶á¤¯¤¢¤ëÉã¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¶¿å¤Ï164cm¡£Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÎºÍÇ½¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿Å·Éê¤ÎºÍ¤ò¥¹¥×¥ê¥ó¥È¼ïÌÜ¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉã¿Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÄ·Ìö¼ïÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï100m¤È200m¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ãæ3»þ¤ÏÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¤ÎÃË»Ò200m¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï200m21ÉÃ84¡¢100m10ÉÃ75¡£2¼ïÌÜ¤È¤âÃæ³ØÎòÂåµÏ¿¤Ç30°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À±ÎÇ¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
100m¤Ç¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ï¥¡¼¥à¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â1ºÇ¹â¡Ê10ÉÃ45¡Ë¤ò10ÉÃ26¡Ê¡Ü1.9¡Ë¤Ë¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é2°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï4·î¤ÎU18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£5·î¤ÎÀÐÀî¸©Âç²ñ¤ò¹â¹»ÎòÂå4°Ì¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î10ÉÃ20¡Ê¡Ü1.4¡Ë¤ÇÁöÇË¤·¤Æ¡¢7·î¾å½Ü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¡£0.01ÉÃº¹¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Í½Áª¤ÇU18ÆüËÜµÏ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë10ÉÃ19¡Ê¡Ü0.8¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï100m¤Ç10ÉÃ00¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤ò¹ï¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢200m¤ÎÁö¤ê¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£20ÉÃ79¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤ÄÀ¶¿å¤Ï·è¾¡¤Ç20ÉÃ39¡Ê¡Ü2.7¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÉ¤¤É÷»²¹Í¤Ê¤¬¤éÂç²ñµÏ¿¡Ê20ÉÃ61¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤È¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬»ý¤ÄU18ÆüËÜµÏ¿¡õ¹â¹»µÏ¿¡Ê20ÉÃ34¡Ë¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿¡£
¡Ö100m¤È200m¤Ç2´§¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤¢¤ë¡Ø¾è¤ê¹þ¤à¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò´°àú¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢200m¤ÏËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÎý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼ÉôÊ¬¤âåºÎï¤Ë¤¦¤Þ¤¯Áö¤ì¤¿¡£ÄÉ¤¤É÷»²¹Í¤Ï¤â¤ä¤â¤ä¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢20ÉÃ4¡Á5Âæ¤Ï³Î¼Â¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡ÖÂ¤ÎÃ»¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤µÓ¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÎÏ¡×
100m¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢200m¤Ç¤â²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¡£Èà¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
ÃË»Ò100m¤Ç9ÉÃ58¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Î¿ÈÄ¹¤Ï195cm¡£9ÉÃ6¡Á8Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿³¤³°¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¿ÈÄ¹¤Ï175¡Á190cm¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤À¡£°ìÊý¤ÎÀ¶¿å¤Ï164cm¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ªÆüËÜ¿Í¤Ç10ÉÃ10Ì¤Ëþ¤ÏÁ´°÷¤¬170cm°Ê¾å¡£À¶¿å¤Î¿ÈÄ¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢100m10ÉÃ00¤Ï¡ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ä¹¿ÈÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥É¡ÊÊâÉý¡Ë¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£À¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ü¥ë¥È¤ÏÌó41Êâ¡¢9ÉÃ98¤ÎÆüËÜµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤Î¶ÍÀ¸¤Ï47.3Êâ¤Ç100m¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÎÀ¶¿å¤Ï10ÉÃ00¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤·è¾¡¤¬48.9Êâ¤À¤Ã¤¿¡£
À¶¿å¤Î7·î¤Î²÷µóÃ£À®»þ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¤ÎÃ»¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤µÓ¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÎ¦Ï¢²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¤Ï47¡Á64m¶è´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤¬ÉÃÂ®11.65m¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï»³åÑÎ¼ÂÀ¡ÊSEIKO¡Ë¤¬9ÉÃ95¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤È¤¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¡ÊÉÃÂ®11.62m¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬³èÌö¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ï2ÅÙ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢100m¤È200m¤ÎÎ¾¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿°æ¾å¸ç¤À¤í¤¦¡£¸½Ìò»þÂå¤Î°æ¾å¤Ï¿ÈÄ¹166cm¤ÇÂÎ½Å65kg¡£À¶¿å¤ÏÈà¤Ë¶á¤¤¿ÈÄ¹¤À¤¬¡¢ÂÎ½Å¤Ï56kg¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¾®ÊÁ¤Ç¤âÂ®¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï°æ¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¶¿å¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£Áö¤ê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¿ÈÂÎ¤Î¡È»È¤¤Êý¡É¤À¡£
ºòµ¨¤Ï²¼È¾¿È¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ò1²ó¤º¤Ä·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£µ¨¤Ï¡ÖÏ¾¹ü¤ä¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆ°¤¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥ê¥ë¤Ç¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤¬¤¦¤Þ¤¯Ï¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ê¤é¤«¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ÎÏ¢Æ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤È¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤Êý¤¬ÍÍø¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂÎ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¤È¹¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÄ¹¿ÈÁª¼ê¤¬Í¥Àª¤À¤¬¡¢¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤ËÆ¯¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÁö¤ê¤À¡£ÆÃ¤ËÆâÂ¦¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥«¡¼¥Ö¤¬¤¤Ä¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹¿È¤ÎÁª¼ê¤ÏµÓ¤Î¤µ¤Ð¤¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢À¶¿å¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È200m¤¬¹¥¤¡×¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÁö¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö200m¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿¶¤é¤ì¤º¡¢¡Ø¾è¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¡Ù¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï¤Ë¹üÈ×¤«¤éÆ°¤«¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
200m¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¿ä°Ü¤ÏºòÇ¯6·î¤Î21ÉÃ20¤ò¡¢º£µ¨¤Ï5·î¤Î¸©Âç²ñ¤Ç20ÉÃ79¤ËÃ»½Ì¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤·è¾¡¤ÇÄÉ¤¤É÷»²¹Í¤Ê¤¬¤é20ÉÃ39¡Ê¡Ü2.7¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£100m°Ê¾å¤Ë¥¿¥¤¥à¤Î¹¹¿·¤¬¸²Ãø¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÀ¶¿å¤Ï4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Î1Áö¤ä3Áö¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Èà¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤ÏÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Éâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¯¡¢·è¤á¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ö5cm¡×¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö3Ç¯À¸¤Ç¹â¹»µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢9ÉÃÂæ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£10ÉÃ00¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢¤¢¤È¿ôcm¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤Ë9ÉÃÂæ¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£¤¿¤ÀÍèµ¨¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ê9ÉÃÂæ¤ò¡Ë½Ð¤»¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö9ÉÃÂæ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¡£¼Â¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç100m¤È200m¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤¹¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¶ÍÀ¸¤ä¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÎ¾¼ïÌÜ¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«100m¤Ë¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢À¶¿å¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï100m¤È200m¤ÎÎ¾¼ïÌÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
À¶¿å¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê9·î13¡Á21Æü¡Ë¤Î100mÂåÉ½¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2009Ç¯£²·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢19ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¡¢¤½¤ì¤«¤é23ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë2032Ç¯¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¿ÈÄ¹190cm¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Âç²ñ¤Î¥á¥À¥ë¡£¾®ÊÁ¤ÊÆüËÜ¿Í¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¶»¤Ëµ±¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ò°æ À¯¿Í¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø·î´©Î¦¾å¶¥µ»¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·¡¦È¢º¬±ØÅÁ 5¶èÃ»½Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀªÎÏ¿Þ¡Ù¡ØÅìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¼ò°æ À¯¿Í¡Ë