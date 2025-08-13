ツインズから加入後4試合で防御率4.91、ロバーツ監督「軽い肩の炎症」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は12日（日本時間13日）、ブロック・スチュワート投手が肩の炎症により負傷者リスト（IL）入りすることを明らかにした。補強直後にまた離脱者で15人目のIL入り、投手では12人目となり「大きな痛手だ。重要な役割を（担う選手を）失うことになる。彼を起用することができない」とため息をついた。

スチュワートは2016年にドジャースでメジャーデビュー。2019年途中にブルージェイズへ移り、2023年からツインズでプレーした。今季はツインズで39試合登板して2勝1敗、防御率2.38で、トレード期限で移籍したばかりだった。

ドジャースでは4試合で防御率4.91。9日（同10日）のブルージェイズ戦で1回無安打無失点1四球だった。指揮官は「ブロックは軽い肩の炎症を起こしている。早期に対応できて、私たちは満足している。4日ほど前から少し痛みを抱えていた。問題を解決したかったので、大事をとってIL入りさせる」「明日検査を行う。なので、明日ロサンゼルスに戻る」と説明した。

代わってエドゥアルド・エンリケス投手が昇格する予定で「エドゥアルドが戻ってきたことに満足している。右打者を制圧することができるから、基本的には重要な場面で起用する」と期待を寄せた。（Full-Count編集部）