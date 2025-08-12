SilentPower製ACアダプター「iPower 2」

エミライは、8月22日に発売するSilentPowerのLANコンディショナー「OMNI LAN」(オープン/市場想定価格132,000円前後)に、SilentPower製ACアダプター「iPower 2」を同梱すると発表した。「日本のオーディオ愛好家の皆様に、より優れた体験をお届けするための、日本市場での独自の取り組み」だという。

SilentPowerのLANコンディショナー「OMNI LAN」

同梱するのはバンドル版の15V/1.2AのiPower2。期待される効果は、「システム回路に静音でクリーンな電力を供給することにより、OMNI LANの性能をさらに引き出す」という。

LANコンディショナーのOMNI LANは、中核として光絶縁技術を導入。入力データを一度光信号に変換してから再び電気信号に戻すことで、入力と出力を完全に電気的に分離。これにより、従来のスイッチでは悪化していた電気的ノイズや干渉を大幅に低減するという。