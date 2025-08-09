ハスキーさんのことが大好きな赤ちゃんが「一緒に遊びたい」と手を伸ばす光景。その後のふたりの様子が本当の兄弟のようで、Instagramに投稿されると「赤ちゃんあやしていてとても癒されます」「お兄ちゃんの優しい眼差しにキュン」「優しい世界」と大きな反響が寄せられました！

【動画：赤ちゃんが『ハスキー犬と遊びたい』とアピールした結果→もはや『本当の弟』のような光景】

一緒に暮らすハスキーさんが大好きな赤ちゃん

Instagramアカウント『ハスキーの星凪(セナ)とわんぱく息子の日常』に投稿されたハスキーのセナくんと一緒に暮らす赤ちゃんのやりとりが「可愛すぎる♡」と大きな反響を呼びました。

赤ちゃんは優しいセナくんのことが大好き♡この日もセナくんの足にしがみつくようにストレートな愛情表現でアピールしていたのだそう。

セナくんが振り向いてくれると、満面の笑みを見せるほどお兄ちゃん（セナくん）のことが大好き！赤ちゃんは「一緒に遊ぼう～」とアピールしていたといいます。

遊びたくて「座って」と合図を送ると…

そんな穏やかな時間が流れるふたり。赤ちゃんがセナくんと一緒に遊びたくて「座って」と小さなおててで合図を送ると、そのアピールに素直に応じてくれる優しい兄・セナくん。

さらに、赤ちゃんの目線に合わせるようにクルンと体を回し、伏せの姿勢に！なんて優しいお兄ちゃんなのでしょう。

すると、赤ちゃんもお母さんの真似っこでしょうか。「よくできました」と褒めるようにセナくんの方へとおててを伸ばしたのです。とても可愛らしいやりとりが目の前で行われて、お母さんもほっこりしたことでしょう。

弟想いな優しいハスキーさんにキュン♡

小さな弟想いの優しいお兄ちゃん・セナくんの行動は、 Instagramでも大きな反響が寄せられました。

投稿には「赤ちゃんあやしていてとても癒されます」「お兄ちゃんの優しい眼差しにキュン」「優しい世界」と絶賛の声が寄せられ、多くの人がふたりのやりとりに癒されています。

Instagramアカウント『ハスキーの星凪(セナ)とわんぱく息子の日常』では、ハスキーのセナくんとお子様の可愛らしいやりとりや暮らしぶりが投稿されています。他の日の愛らしい交流をもっとご覧になりたい方は、ぜひアカウントをチェックしてみてくださいね！

セナくん、ご家族の皆さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ハスキーの星凪(セナ)とわんぱく息子の日常」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。