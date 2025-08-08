「出場１試合で30億円」“無所属選手”の市場価値ランク世界１位はなんと日本人！「クオリティの証だ」
能力が確かなことを示すランキングだ。それゆえに、完全復活が願われる。
冨安健洋はこの夏、アーセナルとの契約を解消した。１年前倒しで関係を終わらせ、フリーとなっている。近年、フィジカルの問題に悩まされてきたのは周知のとおりだ。
加入当初にセンセーショナルなインパクトを残した冨安だが、シーズン後半戦をケガで棒に振ると、以降も一年を通じて稼働することができず。2024-25シーズンは出場わずか６分にとどまり、ほぼ全休という結果に終わった。
しかし、冨安の価値はフリー選手の中でも有数だ。『Football Insider』は８月６日、移籍情報サイト『Transfermarkt』のデータをもとにしたフリー選手の市場価値ランキングベスト10を紹介。そのトップに名を連ねた。
同メディアは「ケガのために昨季の出場がわずか１試合だったにもかかわらず、1800万ユーロ（約30億円）という市場価値を保っていることが、健康なときのクオリティの証だ」と報じた。
「アーセナルで高く評価されたが、シンプルに離脱している間に序列が下がり、契約解消で去ることになった。だが、彼はまだ26歳で長いキャリアが待っている」
まずはケガを完全に治し、継続的にピッチに立てる肉体を取り戻すことが最優先だ。それから来年のワールドカップに向けた闘いが始まる。そのために冨安は焦らずに復帰を目指しているところだろう。その舞台がどこになるか、注目だ。
なお、今回紹介されたランキングでは、ドミニク・キャルバート＝ルーウィン（1600万ユーロ）、ジョシュ・ブラウンヒル（1400万ユーロ）、クルト・ズマ（1000万ユーロ）、ヴィクトル・リンデロフ（800万ユーロ）といった選手たちが冨安に続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
