夏のおすすめスポットは、大分県佐伯市本匠にある「小半森林公園キャンプ場」。清流での川遊びや、地元の味を楽しめる料理など、自然の恵みを満喫できるとあって、家族連れや観光客に人気を集めています。

【写真を見る】夏の涼を満喫！川遊びと地元の味を楽しめる「小半森林公園キャンプ場」 大分・佐伯市

佐伯市本匠の「小半森林公園キャンプ場」は、すぐそばを清流・番匠川が流れ、夏になると川遊びを楽しむ多くの家族連れでにぎわいます。子どもたちは泳いで水の冷たさを楽しんだり、川魚を釣ったりと、夏休みを思いきり満喫していました。

（観光客）「めっちゃ冷たくて気持ちいい」「カニを捕まえられて楽しい」「プールと違ってやっぱり、冷たさとか自然を感じます」

キャンプ場に併設された「水車茶屋なのはな」では、地元産のそば粉を使った料理が楽しめます。中でも暑い時期に人気なのがざるそば。県産の小麦粉とそば粉を2対8でブレンドし、さわやかな風味とすっきりとした味わいが、夏の暑さを忘れさせてくれます。

（利用客）「そばの風味が感じられて、とても涼しくておいしかったです」

そのほか、地元の因尾茶を使った「抹茶ソフト」など、ひんやりとしたスイーツも楽しむことができます。

自然とふれあいながら、食も満喫できる「小半森林公園キャンプ場」。夏の思い出づくりにぴったりのスポットです。