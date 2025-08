【ストリートファイター 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation 5, Windows PC】 11月 発売予定 価格:各19,980円

本商品は、「ストリートファイター 6」オリジナルデザインのレバーレスコントローラー。ルーク、ジェイミー、春麗など、人気キャラクターデザイン種がラインナップされている。

天面のボタンに高耐久のキースイッチを採用。メイン操作12ボタン(方向キー4個+アクションボタン8個)に加え、用途に応じて着け外しできる3つの拡張ボタンが搭載されている。付け外しは3つの拡張ボタンのみ可能。さらに、アサイン(ボタン割り当て)機能を搭載、ボタンの各種機能を自分好みに入れ替えることが可能。本機能は専用アプリでも設定できる。また、DualSenseワイヤレスコントローラー同様のタッチパッド機能が搭載されている。

そのほか、ケーブル着脱、ステレオヘッドホン、マイク端子、滑り止めマット、キーロックなど、プレイ環境を快適する機能が多数搭載されている。

【キャラクターラインナップ】

・ルーク

・ジェイミー

・春麗

・本田

・マノン

・マリーザ

・ザンギエフ

・キャミィ

・ラシード

・豪鬼

製品仕様

コントローラー

・外形寸法:約30×21×3cm(幅×奥行×高さ)

・質量:約710g

・接続方式:USB Type-C接続

ボタン仕様(斜線で示したボタンのみ)

・スイッチ動作点:約1.1mm

・ボタン押下圧:40±10gf

・ボタンストローク長:約2.2mm

・ホットスワップの可否:拡張ボタンのみホットスワップ対応

・ボタン直径:約23mm(方向キー 上ボタンのみ約26mm)

USBケーブル

・ケーブル長:約3m

・接続端子:USB Type-C to Type-C(USB2.0)

対応機種

【PS5】

・PS4でプレイする場合は、同社製「SPF-015 DualSense ワイヤレスコントローラー専用 充電USBケーブル」が必要となる

【PC】

対応OS:Windows 10 / 11

必要環境:USB Type-C端子

入力規格:XInput

※本品はXInput対応のゲームのみ対応しています。 DirectInput対応のゲームには対応しておりません。

※PCとの互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証されていません。

内容品

・コントローラー×1

・USBケーブル(Type-C to Type-C)×1

・取扱説明書×1

・ボタン取り外し用ピン×1※「ボタン取り外し用ピン」は製品背面に装着されています。

・スイッチ(予備)×1

・ボタン穴用キャップ×3

注意事項

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

※PlayStation 4でプレイする場合は、弊社製「SPF-015 DualSense ワイヤレスコントローラー専用 充電USBケーブル」を別途お買い求めください。

※PSボタンでPlayStation 5およびPlayStation 4本体の起動はできません。

※ PSボタンでPlayStation 5のレストモードおよびPlayStation 4のスタンバイモードからの復帰はできません。

※ 一部のPlayStation 5およびPlayStation 4規格ソフトウェア(ゲームソフト)ではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・アダプティブトリガー・モーションセンサー機能・バイブレーション(振動)機能・左スティック・右スティック・マイク・スピーカー・ライトバー・プレーヤーランプ・L2/R2アナログ入力

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.