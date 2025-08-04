ºå¿À½õ¤Ã¿Í¤Ï¡ÖÌµÁÐ¤Ç¤¤½¤¦¡×¡¡¡È´°àú¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¼è¤ì¤¿¤ó¤«¡×
º£µ¨3A¤Ç¤ÏÃ¥»°¿¶Î¨12.5¤ÎÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ
¡¡ºå¿À¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤¬3Æü¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÍèÆü½éÅÐÈÄ¡£1²ó¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÅê¼ê²¦¹ñ²á¤®¤ë¡×¡Ö1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÁá¤¯¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£¼ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹Â®µå¤Ç»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ç¡¼¥ë¤ò151¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£Â³¤¯¿ùß·¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Ìî¸ý¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢3µå»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹¥Åê¤ÎÆ°²è¤ò¡ÖDAZN¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ð¥±¥â¥ó¼è¤ì¤¿¤ó¤«¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Êw¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÌµ¸Â¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¡Ö¥É¥ê¥¹¤È¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Û¤ó¤Þ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤ï¡×¡Ö¾ï¤Ë¤³¤Î´¶¤¸¤ÎµåÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÉáÄÌ¤ËÌµÁÐ¤Ç¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ëºå¿À¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À27ºÐ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»34ÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤éÃ¥»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢º£µ¨3A¤Ç¤Ï21»î¹ç¤Ç23²ó2/3¤òÅê¤²¡¢33Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£2Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë