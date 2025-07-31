¡Ö¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²È¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Ä¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È°Õ³°¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡É
¡¡²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÅµ¤¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¡£¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÈÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë1ËÜ²½¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÅµ¤Âå¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢½»Âð¤Î¾ðÊó¤òYouTube¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¿¾¾·úÃÛ¤ÎÊ¿¾¾ÌÀÅ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î²È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç´ðËÜ»ÈÍÑÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤È¡¢µ¡´ï¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÁªÄê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ê²È¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡£
¡¡¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î²È¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÅÅµ¤¤òÇä¤ë¤è¤ê¤â¡¢Çã¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤Î¼«²È¾ÃÈñÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤ÏºÒ³²¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤âÅÅµ¤¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¢¡¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ä
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿¾¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤Î5¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Èµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¼ç¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡ ÄäÅÅ¤Î¥ê¥¹¥¯
¢ ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤
£ Áª¤ÖÀßÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¤ Ä´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë
¥ ¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤Î¿¼Ìë¤Î²»ÌäÂê
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÄäÅÅ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ê¤É¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¤Þ¤È¤â¤ËÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡¢Àã¤Î½Å¤ß¤Ç²õ¤ì¤ä¤¹¤¤Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¸¡Æ¤¤·¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ
¡¡ÀßÈ÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÅÅµ¤²¹¿å´ï¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤Î¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤²¹¿å´ï¤ÏÅÅµ¤¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤ªÅò¤òºî¤ë¸úÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤¡£ÅÅµ¤²¹¿å´ï¤òÁªÂò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢ÉÔ¸þ¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¸¥¨¥ó¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ØÄ´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ë¤¹¤ë¤ÈIH¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡IH¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÄì¤Î´Ý¤¤Ãæ²ÚÆé¤äÆ«¼§´ï¤ÎÅÚÆé¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÇÄ´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¸¥¨¥ó¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÃæ²ÚÆé¤äÅÚÆé¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹¤Ë¶á¤¤ÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¢¡Áû²»¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÃí°Õ
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤Ï¿¼Ìë¤Î²»¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡Ö²»¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾ì½ê¤È¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î¿²¼¼¤¬¶á¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿»þ¤Ë²»¤ä¿¶Æ°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÙ¤Î²È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿²¼¼¤Î¶á¤¯¤«¤é³°¤¹¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê²ò·èÊýË¡¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¡È¤ª¤Ò¤µ¤Þ¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£Ãë´Ö¤Ê¤é¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤Î²»¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÅÄÃÎÆ»¡ä
¢¡¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢½»Âð¤Î¾ðÊó¤òYouTube¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¿¾¾·úÃÛ¤ÎÊ¿¾¾ÌÀÅ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î²È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î²È¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÅÅµ¤¤òÇä¤ë¤è¤ê¤â¡¢Çã¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤Î¼«²È¾ÃÈñÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤ÏºÒ³²¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤âÅÅµ¤¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¢¡¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ä
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿¾¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤Î5¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Èµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¼ç¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡ ÄäÅÅ¤Î¥ê¥¹¥¯
¢ ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤
£ Áª¤ÖÀßÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¤ Ä´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë
¥ ¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤Î¿¼Ìë¤Î²»ÌäÂê
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÄäÅÅ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ê¤É¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¤Þ¤È¤â¤ËÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡¢Àã¤Î½Å¤ß¤Ç²õ¤ì¤ä¤¹¤¤Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¸¡Æ¤¤·¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ
¡¡ÀßÈ÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÅÅµ¤²¹¿å´ï¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤Î¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤²¹¿å´ï¤ÏÅÅµ¤¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤ªÅò¤òºî¤ë¸úÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤¡£ÅÅµ¤²¹¿å´ï¤òÁªÂò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢ÉÔ¸þ¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¸¥¨¥ó¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ØÄ´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ë¤¹¤ë¤ÈIH¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡IH¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÄì¤Î´Ý¤¤Ãæ²ÚÆé¤äÆ«¼§´ï¤ÎÅÚÆé¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÇÄ´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¸¥¨¥ó¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÃæ²ÚÆé¤äÅÚÆé¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹¤Ë¶á¤¤ÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¢¡Áû²»¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÃí°Õ
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤Ï¿¼Ìë¤Î²»¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡Ö²»¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾ì½ê¤È¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î¿²¼¼¤¬¶á¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿»þ¤Ë²»¤ä¿¶Æ°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÙ¤Î²È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿²¼¼¤Î¶á¤¯¤«¤é³°¤¹¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê²ò·èÊýË¡¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¡È¤ª¤Ò¤µ¤Þ¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£Ãë´Ö¤Ê¤é¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¤Î²»¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÅÄÃÎÆ»¡ä