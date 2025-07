【PlayStation Plus:2025年8月のフリープレイ】 7月30日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、2025年8月の日本向けフリープレイを公開した。配信期間は8月5日より9月1日まで。

PS Plusの全プランが対象となるフリープレイ。今回は、3Dステージ対戦ゲーム「僕のヒーローアカデミア One's Justice2」、海外で先行配信されていたオンラインソーシャル推理ゲーム「DEATH NOTE Killer Within」、ソウルライクゲーム「Lies of P」の3タイトルが配信される。

これらのタイトルは、期間中にゲームをライブラリに加えることで、PS Plus加入中は追加料金なしで遊び放題となる。なお、海外のフリープレイでラインナップされている「Day Z」は対象外となっている。

僕のヒーローアカデミア One's Justice2

DEATH NOTE Killer Within

Lies of P

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.