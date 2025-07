【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

Myethosは、7月27日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて、フィギュアの原型などを多数を展示している。

今回展示されているのは、「アークナイツ」より「シュウ」「新約エクシア 昇進段階2VER.」「ロゴス 音律の旅VER.」「テレジア 音律の旅VER.」「」などの原型とデコマス。

他にも、「アズールレーン」より「フォー三ダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」「Gift+ トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.」のパネルも公開された。

(C)HYPERGRYPH (C)Yostar

(C)2017 Manjuu Co., Ltd & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc.