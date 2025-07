2025年夏、沖縄本島北部の「やんばる」エリアに、全く新しいテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」がオープン!

ジャングリア沖縄 徹底ガイド

パーク名称JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)オープン日2025年7月25日(金)所在地〒905-0413 沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地1 (今帰仁村、名護市にまたがるエリア) (元・オリオン嵐山ゴルフ倶楽部)営業時間日によって変動するためオフィシャルWEBサイトをご参照ください休業日年中無休アクセス那覇空港から車で約1時間30分 (那覇空港や主要ホテルからシャトルバス「ジャングリア エクスプレス」も運行)駐車場収容可能台数: パーク内 1,126台 / パーク外 約800台以上公式サイトhttps://junglia.jp/

“Power Vacance!!”をテーマに、亜熱帯の雄大な自然の中で、思いっきり絶叫したり、贅沢なグルメやスパで癒やされたりと、究極の体験ができると早くも話題のテーマパーク。

今回は、そんな「ジャングリア沖縄」の魅力を、全アトラクションから限定グッズ、おすすめメニューまで徹底的に紹介します☆

「ジャングリア沖縄」のチケット情報

「ジャングリア沖縄」を満喫するために必要なチケット。

アトラクションの待ち時間を短縮できる「プレミアムパス」を追加すれば、パークをさらに効率よく楽しむことが可能です。

チケット種類大人(12歳以上)子供(4〜11歳)主な内容1Dayチケット6,300円(税込6,930円)4,500円(税込4,950円)パーク入場+全アトラクション利用(スパを除く)。ジャングリアを遊びつくす基本のチケットです!スパチケット2,400円(税込2,640円)1,400円(税込1,540円)天然温泉スパ施設「SPA JUNGLIA」のみを利用する方向けのチケット。パーク&スパ 1Dayチケット8,700円(税込9,570円)5,900円(税込6,490円)1日中遊び、最後はスパでリラックスという贅沢なプランです☆【お得な500円分フードカートクーポン付き】プレミアムパス1,700円(税込1,870円) 〜 2,700円(税込2,970円)人気アトラクションの待ち時間を短縮したり、ショーエリアに優先的に入場できる便利なパス。

※価格はすべて税込です。

※上記は国内在住者の料金です。

非国内在住者向け料金は公式サイトをご確認ください。

※3歳以下は無料です。

公式アプリでパーク体験をより快適に!

ジャングリア沖縄の公式アプリを使えば、パーク体験がさらにスムーズで快適になります。

「ジャングリア沖縄」全アトラクションガイド

マップ&待ち時間確認: リアルタイムの待ち時間を確認しながら、効率よくパークを巡ることができます。デジタルチケット: パークやスパのチケットをアプリで一括管理。入場も二次元コードをかざすだけでスムーズです。整理券取得: 整理券が必要なアトラクションも、アプリで簡単に取得できます。

やんばるの自然をそのまま活かした、スリル満点のアトラクションが盛りだくさん!

アトラクションを、一つずつ詳しく紹介します。

DINOSAUR SAFARI(ダイナソー サファリ)

基本情報 所要時間:約17分 利用制限:身長95cm以上、年齢4歳以上

T-REXからの逃走は、極限の大興奮!

ジャングリア沖縄にきたら、ぜひ体験したいアトラクション。

約45,000(東京ドーム約一個分)という広大な敷地を、12人乗りの大型オフロード車で探検します。

巨大生物が施設を破壊し脱走したという設定のもと、状況確認と事態制圧のミッションに挑みます。

VR映像ではなく、世界最高のアニマトロニクス技術で生み出された、実物大の恐竜たちが次々と出現!

ビル7階相当の高さを誇る約20mのブラキオサウルスに感動していると、突如、最凶の肉食恐竜T-REXが襲いかかります。

手に汗握る興奮が待っています☆

HORIZON BALLOON(ホライゾン バルーン)

基本情報 所要時間:約10分 利用制限:特になし(10歳未満は18歳以上の同伴が必要)

360°大自然パノラマ浮遊。

直径約23mの巨大なガス気球から見渡すのは、生命力あふれる濃緑の森。

高度が上がるにつれてエメラルドグリーンの海が現れ、太陽の光を浴びて輝く様子は息をのむほどの美しさです。

スパークリングワインを片手に、優雅な空の旅を楽しめます☆

SKY PHOENIX(スカイ フェニックス)

基本情報 利用制限:身長132cm以上、体重120kg未満

ジャングル上空を飛ぶ鳥になれるアトラクション。

約20mの高さから、やんばるの森に向かって一気にダイブするジップライン。

眼下に広がる熱帯植物を眺めながら約280mの距離を滑空する体験は、本当に空を飛んでいるかのような浮遊感とスピード感が魅力です。

谷底からの最大高さは40mにもなります。

TITAN’S SWING(タイタンズ スウィング)

基本情報 定員:4名 利用制限:身長132cm以上、体重100kg未満

大自然へ、風を切って飛び込む解放感!

高さ約18mの巨大な4人用ブランコに乗り、後ろ向きに最高点まで引き上げられたら、自分のタイミングでスウィング!

最大時速30km/hで、沖縄の風を全身で受けながら、森に飛び込んでいくようなスリルと解放感を味わえます。

HUMAN ARROW(ヒューマン アロー)

基本情報 利用制限:身長132cm以上、体重120kg未満、年齢12歳以上

カラダもココロも、弾け飛べる、その名の通り、まるで人間が弓矢になったかのような感覚を味わえる絶叫アトラクション。

全身を極限まで後ろに引っ張られた次の瞬間、猛スピードで上空へ!

風より速く空を切り森に飛び込む爽快感と、大自然を独り占めにする感覚が体験できます。

BUNGEE GLIDER(バンジー グライダー)

基本情報 利用制限:身長132cm以上、体重30kg以上100kg未満

突然の落下、絶叫する鼓動。

地上約20mのタワーで足元の床が突然外れ、真っ逆さまに落下!

ただ落ちるだけでなく、最初の落下は約4〜5m、その後一気に前へ放り出され、上下に飛び跳ねる、予測不能なスリルが楽しめます。

GRAVITY DROP(グラビティ ドロップ)

基本情報 利用制限:身長132cm以上、体重30kg以上100kg未満

体まるごと、自由落下。

その先、未知の解放感。

約20mの高さから、なんと背中から真っ逆さまに落下!

ネットまでの落差は13m、最大時速57km/hに達します。

視界いっぱいに広がる南国の青い空に向かって落ちていく、他では決して味わえない究極のスリルと解放感が魅力です☆

SKY-END TREKKING(スカイエンド トレッキング)

基本情報 利用制限:身長150cm以上、体重120kg未満

空の上の吊り橋に、想像を超えた緊張と興奮。

全長約84m、最大高低差約34mの渓谷の上に架けられた、一本の吊り橋。

踏み板の隙間からは遥か下の谷底が見え、一歩進むごとに想像以上に揺れるため、ゴールまでの道のりはスリル満点です。

BUGGY VOLTAGE(バギー ボルテージ)

基本情報 利用制限(運転手):要普通自動車免許(国際免許を含む) 利用制限(同乗者):身長120cm以上、年齢6歳以上

心が躍る、ジャングルを満喫するバギー体験!

本格的な四輪バギーを自分で運転し、やんばるの森を走り抜けます。

南国の風を感じながら楽しめる「ファンアドベンチャーコース」(コース長約300m) と、ジャンプ台(高さ2m)などがあり、よりテクニックが試される「アドレナリンチャレンジコース」(コース長約600m)の2種類が用意されています。

TREE-TOP TREKKING(ツリートップ トレッキング)

基本情報 利用制限:身長95cm以上、体重120kg未満

ジャングルの上の大冒険。

全長84mのコースに設置された、様々なアスレチックをクリアしていくアトラクション。

揺れる吊り橋や不安定な足場を、家族や仲間と励まし合いながら進むことで、絆が深まること間違いなし☆

FINDING DINOSAURS(ファインディング ダイナソーズ)

基本情報 所要時間:約14分 利用制限:特になし(10歳未満は16歳以上の同伴が必要)

迷子の恐竜を、キミの勇気で探し出せ!

ゲストのミッションは、迷子になった赤ちゃん恐竜の捜索!

ヴェロキラプトルやアンキロサウルスなど6頭の赤ちゃん恐竜と触れ合いながら、揺れる吊り橋を渡ったり、トロッコを自分で運転したりと、様々な冒険を乗り越えて、ゴールの洞窟を目指します。

YAMBARU FRIENDS(やんばるフレンズ)

基本情報 所要時間:約25分 利用制限:特になし(10歳未満は16歳以上の同伴が必要)

好奇心いっぱいのヤンバルクイナと楽しいおしゃべり。

せっかちなヤンバルクイナの「ジャン」と、おっとりしたシーサーの「シシ」(声:ガレッジセール ゴリさん)が登場。

森の外に興味津々の彼らに、外の世界のことをたくさん教えてあげたり、逆にやんばるのことを教わったりするアトラクションです。

TREASURE FIGHT(トレジャー ファイト)

基本情報 種別:体験型アドベンチャー 利用制限:6歳以上

仲間で一緒に闘うお宝争奪戦!

仲間と作戦を立て、本格的なレーザーブラスターを手に、広大なジャングルに眠るお宝をライバルチームと奪い合います。

頭脳と汗とチームワークで勝ち抜くスポーツ感覚のアトラクションです。

JUNGLIA SPLASH FES(ジャングリア スプラッシュ フェス)

基本情報 種別:エンターテイメントショー 公演時間:12:00-12:15 / 13:30-13:45

びしょ濡れ大熱狂フェス!

沖縄の青空に打ち上げられる大量の水を浴びて、びしょ濡れで踊る一体感は、最高の思い出に。

最大で高さ約45mまで到達するウォーターキャノンは圧巻です。

JUNGLIA NIGHT FES(ジャングリア ナイト フェス)

基本情報 種別:エンターテイメントショー 公演時間:19:30-19:50

沖縄の夜を熱狂と感動のフィナーレで締めくくる!

やんばるの森に響く沖縄の調べと、総勢21名のパフォーマーが一体となる、壮大なナイトショー。

最後には空を埋め尽くす圧巻の花火に感動がとまりません。

JUNGLIA “HANABI”(ジャングリア花火)

基本情報 種別:エンターテイメントショー 発数:200発以上

南国の夜空に、数え切れない極彩色の花が咲く。

ナイトフェスのクライマックスには、音楽と連動した豪華な花火が打ち上がります。

間近で見る2.5〜4号玉の花火は迫力満点で、感動的な体験です。

WILD BEAT(ワイルド ビート)

基本情報 種別:エンターテイメントショー

南国ビートの熱狂ライブ!

レストラン「ワイルド バンケット」などで突如始まる南国ミュージックライブ!

ビートサウンドに巻き込まれ、気が付けば全員が一体感に包まれる熱狂ライブ空間になります。

EXTREME ACRO(エクストリーム アクロ)

基本情報 種別:エンターテイメントショー

エクストリームなダンスグルーブ!

人間の身体能力の限界に挑む、驚きのアクロバットが満載のダンスショー。

ブレイキンをはじめ、超絶クールでエネルギッシュなパフォーマンスから目が離せません。

SPLASH BATTLE(スプラッシュ バトル)

基本情報 種別:エンターテイメントショー

びしょ濡れ必至の爽快バトル!

ゲストもウォーターシューターを手に参戦できる、参加型の水かけバトル!

チーム対抗で思いっきり水をかけあって、沖縄の暑さも吹き飛ばしましょう。

HAI-SAI! JAN(ハイサイ! ジャン)

基本情報 種別:グリーティング

ヤンバルクイナのジャンがお出迎え。

パークの入口などで、マスコットキャラクターの「ジャン」に会えるかもしれません。

ちょっぴりシニカルだけど好奇心旺盛なジャンと一緒に写真を撮って、来園の記念になります☆

TAM TAM TRAM(タム タム トラム)

基本情報 種別:パーク内移動手段

移動も楽しめる、楽器を鳴らせる、愉快なトラム。

パーク内の主要エリアを結ぶ4駅を運行する便利な移動手段も、ジャングリアでは楽しいアトラクションの一つ。

ナビゲーターと一緒に、見た目にも賑やかなトラムに乗り、好きな楽器を叩きながら愉快に移動☆

SPA JUNGLIA(スパ ジャングリア)

アトラクションで思いっきり興奮した後は、隣接する大型温浴施設「SPA JUNGLIA」で、極上のリラックスタイムを過ごせます。

ギネス世界記録認定!世界最大のインフィニティ風呂

このスパの最大の魅力は、なんといっても「最大のインフィニティ風呂/Largest infinity public bath」としてギネス世界記録 に認定された、世界最大の広さを誇るインフィニティ風呂!

湯船に浸かると、目の前に広がるやんばるの森と自分の体が一体化したかのような、圧倒的な解放感を味わえます。

風の音や鳥の声を感じながら、都会では決して体験できない贅沢な時間を過ごせます。

天然温泉「今帰仁の湯」と多彩なお風呂

地下1,600mから湧き出す天然温泉「今帰仁の湯」は、肌をなめらかに整える「美肌の湯」として知られるアルカリ性単純温泉。

屋内には、この天然温泉のほか、幻想的な「洞窟風呂」や「ジェットバス」、屋外には「石灰岩風呂」や「打たせ湯」「サウナ」など、女湯10種・男湯9種もの多彩なお風呂が揃っています。

シャンプーや化粧水などのアメニティは、沖縄県産の月桃を100%原材料として使用した、こだわりのオリジナル製品。

保湿効果が高く、日焼けした肌を健やかに整えてくれます。

沖縄の恵みを肌で感じられるのも嬉しいポイントです。

「ジャングリア沖縄」レストラン&おすすめメニュー

冒険の合間には、美味しいごはんでエネルギーチャージ!

沖縄県産の食材を使った、こだわりのメニューが楽しめるレストランを紹介します。

PANORAMA DINING(パノラマダイニング)

パークを一望できる、眺めが最高のメインダイニング。

鳥の巣みたいな「ネスト席」は、

写真映えも抜群のロケーションです。

ジャングリア ハンバーグ

価格:3,200円

肉汁あふれるジューシーなハンバーグに、濃厚なデミグラスソースがたっぷりかかった王道プレート。

付け合わせの温野菜やポテトもボリューム満点で、大人から子供まで大満足の一皿です。

WILD BANQUET(ワイルド バンケット)

ライブキッチンから漂う美味しそうな香りがたまらない、

アウトドアスタイルのレストラン。

食欲を刺激するメニューが並びます。

THE WILD ビーフバーガー 〜石垣産黒毛和牛〜

価格:2,000円

石垣牛を100%使用した贅沢なパティが主役!

肉の旨味をしっかりと感じられるパティに、新鮮な野菜と特製ソースが絡み合う、食べごたえ抜群の本格バーガーです。

TROPICAL OASIS(トロピカル オアシス)

スパ施設の中にある、おしゃれでヘルシーなレストラン。

水着のまま利用できる席もあって、リゾート気分を満喫できます。

SPA タパス

価格:2,200円

沖縄の海の幸、山の幸を少しずつ楽しめる、美しくてヘルシーなフィンガーフードの盛り合わせ。

スパでリラックスした後に、軽くつまむのに最適です。

FOOD CARTS(フードカート)

散策しながら手軽に楽しめるフードカートも充実!

THE WILD グリルコーン

価格:1,000円

ワイルドに葉付きのトウモロコシを手づかみでいただくメニュー。

甘くジューシーなコーンを特製バターで味付けしてます。

限定グッズ&お土産

パークでたくさん遊んだあとは、ショップで限定グッズをチェック!

VILLAGE BAZAAR(ビレッジ バザール)や、HORIZON BALOON SELECT SHOP(ホライゾンバルーン セレクトショップ)で購入できます。

カチューシャなど

かわいい恐竜グッズはもちろん、

やんばるフレンズデザイングッズや

ジャングリア沖縄のロゴデザイングッズなど種類豊富なパーク限定グッズが展開されています。

スリル満点のアトラクションから、癒やしのスパ、美味しいグルメまで、沖縄の魅力を丸ごと体験できる「ジャングリア沖縄」。

やんばるの森での特別な冒険が、多くの来場者を待っています!

