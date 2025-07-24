¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²ÆìÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡ª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥ë¥á¡¢¤ªÅÚ»º¡¢¥¹¥Ñ¾ðÊó¤Þ¤È¤á
2025Ç¯²Æ¡¢²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Î¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖJUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì Å°Äì¥¬¥¤¥É
¥Ñ¡¼¥¯Ì¾¾ÎJUNGLIA OKINAWA(¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì)¥ª¡¼¥×¥óÆü2025Ç¯7·î25Æü(¶â)½êºßÃÏ¢©905-0413 ²Æì¸©¹ñÆ¬·´º£µ¢¿ÎÂ¼»ú¸â²æ»³553ÈÖÃÏ1 (º£µ¢¿ÎÂ¼¡¢Ì¾¸î»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢) (¸µ¡¦¥ª¥ê¥ª¥óÍò»³¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô)±Ä¶È»þ´ÖÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤µÙ¶ÈÆüÇ¯ÃæÌµµÙ¥¢¥¯¥»¥¹ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö30Ê¬ (ÆáÇÆ¶õ¹Á¤ä¼çÍ×¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤â±¿¹Ô)Ãó¼Ö¾ì¼ýÍÆ²ÄÇ½Âæ¿ô: ¥Ñ¡¼¥¯Æâ 1,126Âæ / ¥Ñ¡¼¥¯³° Ìó800Âæ°Ê¾å¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://junglia.jp/
2025Ç¯²Æ¡¢²ÆìËÜÅçËÌÉô¤ÎÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖJUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¡ÈPower Vacance!!¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°¡Ç®ÂÓ¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÀä¶«¤·¤¿¤ê¡¢ìÔÂô¤Ê¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥Ñ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢µæ¶Ë¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÁá¤¯¤âÏÃÂê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Á´¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥¹¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÎàÂç¿Í¡Ê12ºÐ°Ê¾å¡Ë»Ò¶¡¡Ê4¡Á11ºÐ¡Ë¼ç¤ÊÆâÍÆ1Day¥Á¥±¥Ã¥È6,300±ß(ÀÇ¹þ6,930±ß)4,500±ß(ÀÇ¹þ4,950±ß)¥Ñ¡¼¥¯Æþ¾ì¡ÜÁ´¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍøÍÑ¡Ê¥¹¥Ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤¹´ðËÜ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¥¹¥Ñ¥Á¥±¥Ã¥È2,400±ß(ÀÇ¹þ2,640±ß)1,400±ß(ÀÇ¹þ1,540±ß)Å·Á³²¹Àô¥¹¥Ñ»ÜÀß¡ÖSPA JUNGLIA¡×¤Î¤ß¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡£¥Ñ¡¼¥¯¡õ¥¹¥Ñ 1Day¥Á¥±¥Ã¥È8,700±ß(ÀÇ¹þ9,570±ß)5,900±ß(ÀÇ¹þ6,490±ß)1ÆüÃæÍ·¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Ñ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡ù
¡Ú¤ªÆÀ¤Ê500±ßÊ¬¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥¹1,700±ß(ÀÇ¹þ1,870±ß) ¡Á 2,700±ß(ÀÇ¹þ2,970±ß)¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÍ¥ÀèÅª¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Ñ¥¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¹ñÆâºß½»¼Ô¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
Èó¹ñÆâºß½»¼Ô¸þ¤±ÎÁ¶â¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¥Ñ¡¼¥¯ÂÎ¸³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡ª
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥¯ÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥×¡õÂÔ¤Á»þ´Ö³ÎÇ§: ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥Ñ¡¼¥¯¤ò½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È: ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥¹¥Ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç°ì³ç´ÉÍý¡£
Æþ¾ì¤âÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£À°Íý·ô¼èÆÀ: À°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×Á´¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É
¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¼«Á³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤¿¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
DINOSAUR SAFARI¡Ê¥À¥¤¥Ê¥½¡¼ ¥µ¥Õ¥¡¥ê¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó17Ê¬¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹95cm°Ê¾å¡¢Ç¯Îð4ºÐ°Ê¾å
T-REX¤«¤é¤ÎÆ¨Áö¤Ï¡¢¶Ë¸Â¤ÎÂç¶½Ê³¡ª
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ë¤¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Ìó45,000Ö(Åìµþ¥É¡¼¥àÌó°ì¸ÄÊ¬)¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò¡¢12¿Í¾è¤ê¤ÎÂç·¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤ÇÃµ¸¡¤·¤Þ¤¹¡£
µðÂçÀ¸Êª¤¬»ÜÀß¤òÇË²õ¤·Ã¦Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢¾õ¶·³ÎÇ§¤È»öÂÖÀ©°µ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
VR±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ»½Ñ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¼ÂÊªÂç¤Î¶²Îµ¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¸½¡ª
¥Ó¥ë7³¬ÁêÅö¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÌó20m¤Î¥Ö¥é¥¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¡¢ºÇ¶§¤ÎÆù¿©¶²ÎµT-REX¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë´À°®¤ë¶½Ê³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
HORIZON BALLOON¡Ê¥Û¥é¥¤¥¾¥ó ¥Ð¥ë¡¼¥ó¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó10Ê¬¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡Ê10ºÐÌ¤Ëþ¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡Ë
360¡ëÂç¼«Á³¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉâÍ·¡£
Ä¾·ÂÌó23m¤ÎµðÂç¤Ê¥¬¥¹µ¤µå¤«¤é¸«ÅÏ¤¹¤Î¤Ï¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ»ÎÐ¤Î¿¹¡£
¹âÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¤¤¬¸½¤ì¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Æµ±¤¯ÍÍ»Ò¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Í¥²í¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
SKY PHOENIX¡Ê¥¹¥«¥¤ ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹132cm°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å120kgÌ¤Ëþ
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¾å¶õ¤òÈô¤ÖÄ»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Ìó20m¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡£
´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëÇ®ÂÓ¿¢Êª¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÌó280m¤Îµ÷Î¥¤ò³ê¶õ¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉâÍ·´¶¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ã«Äì¤«¤é¤ÎºÇÂç¹â¤µ¤Ï40m¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TITAN¡ÇS SWING¡Ê¥¿¥¤¥¿¥ó¥º ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡Äê°÷¡§4Ì¾¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹132cm°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å100kgÌ¤Ëþ
Âç¼«Á³¤Ø¡¢É÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤à²òÊü´¶¡ª
¹â¤µÌó18m¤ÎµðÂç¤Ê4¿ÍÍÑ¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ê¡¢¸å¤í¸þ¤¤ËºÇ¹âÅÀ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡ª
ºÇÂç»þÂ®30km/h¤Ç¡¢²Æì¤ÎÉ÷¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¤È²òÊü´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
HUMAN ARROW¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó ¥¢¥í¡¼¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹132cm°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å120kgÌ¤Ëþ¡¢Ç¯Îð12ºÐ°Ê¾å
¥«¥é¥À¤â¥³¥³¥í¤â¡¢ÃÆ¤±Èô¤Ù¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤¬µÝÌð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÀä¶«¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Á´¿È¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾å¶õ¤Ø¡ª
É÷¤è¤êÂ®¤¯¶õ¤òÀÚ¤ê¿¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÁÖ²÷´¶¤È¡¢Âç¼«Á³¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ë¤¹¤ë´¶³Ð¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BUNGEE GLIDER¡Ê¥Ð¥ó¥¸¡¼ ¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹132cm°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å30kg°Ê¾å100kgÌ¤Ëþ
ÆÍÁ³¤ÎÍî²¼¡¢Àä¶«¤¹¤ë¸ÝÆ°¡£
ÃÏ¾åÌó20m¤Î¥¿¥ï¡¼¤ÇÂ¸µ¤Î¾²¤¬ÆÍÁ³³°¤ì¡¢¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËÍî²¼¡ª
¤¿¤ÀÍî¤Á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤ÎÍî²¼¤ÏÌó4¡Á5m¡¢¤½¤Î¸å°ìµ¤¤ËÁ°¤ØÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¾å²¼¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¹¥ê¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
GRAVITY DROP¡Ê¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ ¥É¥í¥Ã¥×¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹132cm°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å30kg°Ê¾å100kgÌ¤Ëþ
ÂÎ¤Þ¤ë¤´¤È¡¢¼«Í³Íî²¼¡£
¤½¤ÎÀè¡¢Ì¤ÃÎ¤Î²òÊü´¶¡£
Ìó20£í¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇØÃæ¤«¤é¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËÍî²¼¡ª
¥Í¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ÎÍîº¹¤Ï13m¡¢ºÇÂç»þÂ®57km/h¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÆî¹ñ¤ÎÀÄ¤¤¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡¢Â¾¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤µæ¶Ë¤Î¥¹¥ê¥ë¤È²òÊü´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ù
SKY-END TREKKING¡Ê¥¹¥«¥¤¥¨¥ó¥É ¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹150cm°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å120kgÌ¤Ëþ
¶õ¤Î¾å¤ÎÄß¤ê¶¶¤Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¡£
Á´Ä¹Ìó84m¡¢ºÇÂç¹âÄãº¹Ìó34m¤Î·ÌÃ«¤Î¾å¤Ë²Í¤±¤é¤ì¤¿¡¢°ìËÜ¤ÎÄß¤ê¶¶¡£
Æ§¤ßÈÄ¤Î·ä´Ö¤«¤é¤ÏÍÚ¤«²¼¤ÎÃ«Äì¤¬¸«¤¨¡¢°ìÊâ¿Ê¤à¤´¤È¤ËÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍÉ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
BUGGY VOLTAGE¡Ê¥Ð¥®¡¼ ¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡Ê±¿Å¾¼ê¡Ë¡§Í×ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡Ê¹ñºÝÌÈµö¤ò´Þ¤à¡Ë¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡ÊÆ±¾è¼Ô¡Ë¡§¿ÈÄ¹120cm°Ê¾å¡¢Ç¯Îð6ºÐ°Ê¾å
¿´¤¬Ìö¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¥Ð¥®¡¼ÂÎ¸³¡ª
ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÍÎØ¥Ð¥®¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¡¢¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¤òÁö¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£
Æî¹ñ¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡Ê¥³¡¼¥¹Ä¹Ìó300m¡Ë ¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¡Ê¹â¤µ2m¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥¹¡×¡Ê¥³¡¼¥¹Ä¹Ìó600m¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TREE-TOP TREKKING¡Ê¥Ä¥ê¡¼¥È¥Ã¥× ¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹95cm°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å120kgÌ¤Ëþ
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¾å¤ÎÂçËÁ¸±¡£
Á´Ä¹84m¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ÍÉ¤ì¤ëÄß¤ê¶¶¤äÉÔ°ÂÄê¤ÊÂ¾ì¤ò¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢å«¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ù
FINDING DINOSAURS¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥º¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó14Ê¬¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡Ê10ºÐÌ¤Ëþ¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡Ë
ÌÂ»Ò¤Î¶²Îµ¤ò¡¢¥¥ß¤ÎÍ¦µ¤¤ÇÃµ¤·½Ð¤»¡ª
¥²¥¹¥È¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¶²Îµ¤ÎÁÜº÷¡ª
¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë¤ä¥¢¥ó¥¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ê¤É6Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¶²Îµ¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÉ¤ì¤ëÄß¤ê¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤ò¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊËÁ¸±¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ÎÆ¶·¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
YAMBARU FRIENDS¡Ê¤ä¤ó¤Ð¤ë¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó25Ê¬¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡Ê10ºÐÌ¤Ëþ¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡Ë
¹¥´ñ¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤È³Ú¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£
¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¡×¤È¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥·¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ö¥·¥·¡×¡ÊÀ¼¡§¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë ¥´¥ê¤µ¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿¹¤Î³°¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÈà¤é¤Ë¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
TREASURE FIGHT¡Ê¥È¥ì¥¸¥ã¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§ÂÎ¸³·¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¡ÍøÍÑÀ©¸Â¡§6ºÐ°Ê¾å
Ãç´Ö¤Ç°ì½ï¤ËÆ®¤¦¤ªÊõÁèÃ¥Àï¡ª
Ãç´Ö¤ÈºîÀï¤òÎ©¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢¹Âç¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÌ²¤ë¤ªÊõ¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ÈÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¬Ç¾¤È´À¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¶³Ð¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
JUNGLIA SPLASH FES¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥Õ¥§¥¹¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¡¸ø±é»þ´Ö¡§12:00-12:15 / 13:30-13:45
¤Ó¤·¤çÇ¨¤ìÂçÇ®¶¸¥Õ¥§¥¹¡ª
²Æì¤ÎÀÄ¶õ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î¿å¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤ÇÍÙ¤ë°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡£
ºÇÂç¤Ç¹â¤µÌó45m¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥Î¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
JUNGLIA NIGHT FES¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥Ê¥¤¥È ¥Õ¥§¥¹¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¡¸ø±é»þ´Ö¡§19:30-19:50
²Æì¤ÎÌë¤òÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ª
¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¤Ë¶Á¤¯²Æì¤ÎÄ´¤Ù¤È¡¢ÁíÀª21Ì¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¶õ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹°µ´¬¤Î²Ö²Ð¤Ë´¶Æ°¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
JUNGLIA ¡ÈHANABI¡É¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Ö²Ð¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¡È¯¿ô¡§200È¯°Ê¾å
Æî¹ñ¤ÎÌë¶õ¤Ë¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶ËºÌ¿§¤Î²Ö¤¬ºé¤¯¡£
¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ö¶á¤Ç¸«¤ë2.5¡Á4¹æ¶Ì¤Î²Ö²Ð¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
WILD BEAT¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É ¥Ó¡¼¥È¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼
Æî¹ñ¥Ó¡¼¥È¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¡ª
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÇÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤ëÆî¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ª
¥Ó¡¼¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÁ´°÷¤¬°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
EXTREME ACRO¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥¢¥¯¥í¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼
¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ê¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥Ö¡ª
¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à¡¢¶Ã¤¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡£
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¶Àä¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
SPLASH BATTLE¡Ê¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥Ð¥È¥ë¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼
¤Ó¤·¤çÇ¨¤ìÉ¬»ê¤ÎÁÖ²÷¥Ð¥È¥ë¡ª
¥²¥¹¥È¤â¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë»²Àï¤Ç¤¤ë¡¢»²²Ã·¿¤Î¿å¤«¤±¥Ð¥È¥ë¡ª
¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¿å¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Æì¤Î½ë¤µ¤â¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
HAI-SAI! JAN¡Ê¥Ï¥¤¥µ¥¤! ¥¸¥ã¥ó¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¥ä¥ó¥Ð¥ë¥¯¥¤¥Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÆþ¸ý¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¡×¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥Ë¥«¥ë¤À¤±¤É¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢Íè±à¤ÎµÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ù
TAM TAM TRAM¡Ê¥¿¥à ¥¿¥à ¥È¥é¥à¡Ë
´ðËÜ¾ðÊó¡¡¼ïÊÌ¡§¥Ñ¡¼¥¯Æâ°ÜÆ°¼êÃÊ
°ÜÆ°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢³Ú´ï¤òÌÄ¤é¤»¤ë¡¢Ìû²÷¤Ê¥È¥é¥à¡£
¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤Ö4±Ø¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÊØÍø¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¡£
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÆø¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥à¤Ë¾è¤ê¡¢¹¥¤¤Ê³Ú´ï¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤éÌû²÷¤Ë°ÜÆ°¡ù
SPA JUNGLIA¡Ê¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡Ë
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¶½Ê³¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç·¿²¹Íá»ÜÀß¡ÖSPA JUNGLIA¡×¤Ç¡¢¶Ë¾å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê¡ªÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£É÷Ï¤
¤³¤Î¥¹¥Ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£É÷Ï¤/Largest infinity public bath¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£É÷Ï¤¡ª
ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê²òÊü´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
É÷¤Î²»¤äÄ»¤ÎÀ¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
Å·Á³²¹Àô¡Öº£µ¢¿Î¤ÎÅò¡×¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤
ÃÏ²¼1,600m¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¹Å·Á³²¹Àô¡Öº£µ¢¿Î¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¡ÖÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¡£
²°Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤Î¤Û¤«¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¡ÖÆ¶·¢É÷Ï¤¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡×¡¢²°³°¤Ë¤Ï¡ÖÀÐ³¥´äÉ÷Ï¤¡×¤ä¡ÖÂÇ¤¿¤»Åò¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ê¤É¡¢½÷Åò10¼ï¡¦ÃËÅò9¼ï¤â¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä²½¾Ñ¿å¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢²Æì¸©»º¤Î·îÅí¤ò100%¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¡£
ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ò·ò¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²Æì¤Î·Ã¤ß¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼
ËÁ¸±¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª
²Æì¸©»º¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
PANORAMA DINING¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
¥Ñ¡¼¥¯¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡¢Ä¯¤á¤¬ºÇ¹â¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£
Ä»¤ÎÁã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¥Í¥¹¥ÈÀÊ¡×¤Ï¡¢
¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
²Á³Ê¡§3,200±ß
Æù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿²¦Æ»¥×¥ì¡¼¥È¡£
ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î²¹ÌîºÚ¤ä¥Ý¥Æ¥È¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤ÇÂçËþÂ¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
WILD BANQUET¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡Ë
¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÉº¤¦ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£
¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
THE WILD ¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¡ÁÀÐ³À»º¹õÌÓÏÂµí¡Á
²Á³Ê¡§2,000±ß
ÀÐ³Àµí¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¤¬¼çÌò¡ª
Æù¤Î»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ÈÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¤ÎËÜ³Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
TROPICAL OASIS¡Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë ¥ª¥¢¥·¥¹¡Ë
¥¹¥Ñ»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£
¿åÃå¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SPA ¥¿¥Ñ¥¹
²Á³Ê¡§2,200±ß
²Æì¤Î³¤¤Î¹¬¡¢»³¤Î¹¬¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£
¥¹¥Ñ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¸å¤Ë¡¢·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
FOOD CARTS¡Ê¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È¡Ë
»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È¤â½¼¼Â¡ª
THE WILD ¥°¥ê¥ë¥³¡¼¥ó
²Á³Ê¡§1,000±ß
¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÍÕÉÕ¤¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥á¥Ë¥å¡¼¡£
´Å¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥³¡¼¥ó¤òÆÃÀ½¥Ð¥¿¡¼¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡õ¤ªÅÚ»º
¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
VILLAGE BAZAAR¡Ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ¥Ð¥¶¡¼¥ë¡Ë¤ä¡¢HORIZON BALOON SELECT SHOP¡Ê¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¥Ð¥ë¡¼¥ó ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ê¤É
¤«¤ï¤¤¤¤¶²Îµ¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¤ä¤ó¤Ð¤ë¥Õ¥ì¥ó¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ä
¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥¯¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¥¹¥Ñ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç¡¢²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´Ý¤´¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¡£
¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊËÁ¸±¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²ÆìÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡ª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥ë¥á¡¢¤ªÅÚ»º¡¢¥¹¥Ñ¾ðÊó¤Þ¤È¤á appeared first on Dtimes.