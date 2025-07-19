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LIL LEAGUE¡Ö»É·ãºÇÍ¥Àè¡×
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SWEET STEADY¡Ö¤Ñ¤¸¤ã¤Þ¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¡ª¡×
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¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡§ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¦TAKUMI(LDH¥°¥ë¡¼¥×ÁªÈ´¥Á¡¼¥à)¡¢¥¢¥í¥Ï(¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈÁªÈ´¥Á¡¼¥à)¡¢NICHOLAS(HYBEÁªÈ´¥Á¡¼¥à)¡¢RAN¡¦SEITO(BMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à)¡¢TOMO(¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁªÈ´¥Á¡¼¥à)
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