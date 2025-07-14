¥É·³¼é¸î¿À¤Ë¡È¸Â³¦Àâ¡É¡¡Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÂåÌò¡¦¿·¼é¸î¿À¤Î³ÍÆÀÊóÆ»¡ÄÊÆµ¼Ô¡Ö¶¯¤¤´Ø¿´¡×
¥Ö¥ë¥Ú¥óºÆ·ú¤Ë¸þ¤±5µåÃÄ¤¬¥Ä·³¥ê¥ê¡¼¥ÕÁèÃ¥Àï¤«
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼2 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¼é¸î¿À¤ÎÉÔÄ´¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Êµß±çÅê¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ø¤ÎÆ°¤¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥è¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥óÅê¼ê¤È¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬º£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¥Þ¥È¥¹¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£MLBºÇÂ¿¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ÎÂ®µå¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ©µåÌÌ¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï6·î¤Ë13»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.35¡¢8¥»¡¼¥Ö¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5ÅÐÈÄ¤Ç5¼ºÅÀ¡£Á°Æü12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨4.09¤È¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç20¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿27ºÐ¤Ç¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢15¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.66¡£Ê¿¶Ñ100.3¥Þ¥¤¥ë¡Ê161.4¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³70»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿30ºÐ¡£º£µ¨¤Ï44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3.92¡£¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤äÊÑ²½µå¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¾µåÃÄ¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤É¤Á¤é¤«1¿Í¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥º¤«¤é¤â´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î±äÄ¹11²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢5-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î9¾¡ÌÜ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½ªÈ×¤Î·ÑÅê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£µß±ç¿Ø¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤ÇÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë