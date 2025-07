【Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)】 10月2日 発売予定 価格 スタンダードエディション:8,980円 デジタルデラックスエディション:9,980円 コレクターズエディション:31,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月11日、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」のゲームプレイ映像を公開した。10月2日発売予定で、価格は8,980円より。

「Ghost of Tsushima」を手がけたSucker Punchによる最新作「Ghost of Yotei」。今回公開された映像では、クリエイティブディレクターのJoson Connell氏とNate Fox氏を迎え、ゲームプレイ映像や新モードなどが紹介された。

主人公の篤は刀や槍、鎖鎌、大太刀、二刀といった武器を選択可能で、各地にある「地蔵」で新たな技を習得可能。様々な装備品も用意され、鎧や護符で隠密重視や遠距離重視の構成にカスタマイズできることが明かされた。

また「ゴースト・オブ・ツシマ」に引き続き、映画監督・黒澤明氏の権利団体の協力を得た「黒澤モード」を実装。さらに戦闘中にカメラが近づき、土と血に塗れる「三池モード(『十三人の刺客』を手がけた三池祟史氏)」、ゲーム中にLo-Fiトラックを楽しめる「渡辺モード(『サムライチャンプルー』を手がけた渡辺信一郎氏)」が新たに用意される。

