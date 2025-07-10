「ZETA DIVISION」と「ポケモンユナイト」のアパレルグッズが登場！7月11日のポップアップイベントにて先行販売を実施
GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、チーム戦略バトルゲーム「Pokemon UNITE（ポケモンユナイト）」とコラボレーションし、カプセルコレクションを発売する。
「ZETA DIVISION」が「ポケットモンスター（ポケモン）」とタッグを組み実施する今回のコラボレーションでは、ポケモンの象徴的なキャラクターであるピカチュウやルカリオを「ZETA DIVISION」のデザインに出現させ、多色シルクスクリーンプリントTシャツや「ポケモンユナイト」の世界観を表現したキャップ、コラボレーションの象徴的なロゴデザインのアクリルキーホルダーがラインナップされている。
本プロダクトは、ポケモンセンターシブヤ・ポケモンセンターメガトウキョー・ポケモンセンターオンラインおよび、東京・渋谷の「OPENBASE SHIBUYA」にて開催する「ZETA DIVISION」初のポップアップイベント「ZETA DIVISION 4TH ANNIVERSARY POP UP STORE」にて7月11日より先行販売される。またZETA DIVISION公式オンラインストアでは7月14日から受注販売が開始される。
商品概要（アパレル/グッズ）
Pokemon UNITE UNITE × ZETA DIVISION TEE
価格：各9,900円
Size：M、L、XL
Material：Cotton100%(9oz)
Detail：シルクスクリーンプリント
Pokemon UNITE × ZETA DIVISION TEE Pikachu / WHITE
Pokemon UNITE × ZETA DIVISION TEE Pikachu / BLACK
Pokemon UNITE × ZETA DIVISION TEE Lucario
※ルカリオTEEはブラックのみの販売となる
Pokemon UNITE × ZETA DIVISION CAP
価格：6,600円
Size：頭回り 56～60cm/17.5×17cm×7cm（トップ[直径]×側面[高さ]×ツバ）
Material：Cotton100%
Detail：刺繍
Pokemon UNITE × ZETA DIVISION ACRYLIC KEY CHAIN Pikachu / WHITE ・ BLACK
価格：1,500円
Size：直径50mm
Material：ACRYLIC
【販売情報】
・ポケモンセンターシブヤ（渋谷PARCO 6F）
取り扱い開始日：7月11日
・ポケモンセンターメガトウキョー（サンシャインシティ専門店街アルパ 2F）
取り扱い開始日：7月11日
・ポケモンセンターオンライン
取り扱い開始日：7月11日
・ZETA DIVISION 4TH ANNIVERSARY POP UP STORE
取り扱い開始日：7月11日
・ZETA DIVISION 公式オンラインストア
取り扱い開始日：7月14日
※受注販売
□「ZETA DIVISION 公式オンラインストア」のページ
「ZETA DIVISION 4TH ANNIVERSARY POP UP STORE」開催概要
開催期間：7月11日/12日/13日
営業時間：12時～20時
会場：OPENBASE SHIBUYA 1F
所在地： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング
事前予約販売開始日時：7月10日12時～
POPUP フライヤー
POPUP マップ
ポップアップイベント来場および、「ZETA DIVISION」×「Pokemon UNITE」カプセルコレクションの購入方法について
ポップアップイベントへのご来場および「ZETA DIVISION」×「Pokemon UNITE」カプセルコレクションの購入は、ZETA DIVISION公式APP「ZETA DIVISION EVENT」を通じて行なわれる。
混雑緩和を目的に、アプリ内で「事前予約販売 & 会場受取」の受付および「展示エリア入場整理券(無料)」の配布が実施される。
【STEP 1 ZETA DIVISION公式APP「ZETA DIVISION EVENT」のダウンロードと事前登録】
イベントへのスムーズな入場および商品の購入には、ZETA DIVISION公式APP「ZETA DIVISION EVENT」のダウンロードと事前登録が必須となる。「アプリ内での購入が可能となる7月10日12時までに、アプリのダウンロードと新規登録を完了していただくことを強く推奨いたします」としている。
□Android版「ZETA DIVISION EVENT」アプリのページ
□iOS版「ZETA DIVISION EVENT」アプリのページ
□「アプリ使用方法」のページ
□「よくあるご質問」のページ
【STEP 2 ご来場目的別の参加フロー】
来場の目的によって、アプリ上での操作が異なる。
A. 「ZETA DIVISION」×「Pokemon UNITE」カプセルコレクションの購入を希望する人
（1）アプリで「事前予約販売 & 会場受取」を事前注文
販売開始日時：7月10日12時～
アプリ内で希望のTシャツ（カラー・サイズ）を選択し、購入手続きを進める。商品受け取り時間を指定できるので、必ず来場可能な時間帯を選択する。各商品の購入制限数については、アプリ内の商品ページにて詳細を確認できる（例：1人各サイズ1点まで）。
（2）指定時間に会場にてTシャツを受け取り
受け取り場所：OPENBASE SHIBUYA 1F 受付
商品受け取り時には、以下の2点を提示する。
1．注文確定後に発行されるアプリ内QR画像
※スクリーンショットでの提示は不可です。QR画像は、当日会場付近にてアプリからチェックイン後に発行されます。
2．本人確認書類（STEP 1で登録したものと同様の書類）
Tシャツの受け取り完了後、そのまま展示エリアへ入場できる。
B. Tシャツの購入はせず、展示エリアのみの入場を希望する人
（1）アプリで「展示エリア入場整理券」を取得
配布開始日時：7月10日12時～
整理券数には限りがある。整理券は1人1回のみ取得可能。小学生以下の人は、保護者同伴であれば人数制限なく入場できる。
（2）整理券に記載された時間に合わせて来場
入場時に、整理券情報と本人確認書類の確認がある。