【「ZETA DIVISION」×「Pokemon UNITE」コラボカプセルコレクション】 7月11日～ 先行販売予定 7月14日～ 受注販売予定（ZETA DIVISION公式オンラインストア）

GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、チーム戦略バトルゲーム「Pokemon UNITE（ポケモンユナイト）」とコラボレーションし、カプセルコレクションを発売する。

「ZETA DIVISION」が「ポケットモンスター（ポケモン）」とタッグを組み実施する今回のコラボレーションでは、ポケモンの象徴的なキャラクターであるピカチュウやルカリオを「ZETA DIVISION」のデザインに出現させ、多色シルクスクリーンプリントTシャツや「ポケモンユナイト」の世界観を表現したキャップ、コラボレーションの象徴的なロゴデザインのアクリルキーホルダーがラインナップされている。

本プロダクトは、ポケモンセンターシブヤ・ポケモンセンターメガトウキョー・ポケモンセンターオンラインおよび、東京・渋谷の「OPENBASE SHIBUYA」にて開催する「ZETA DIVISION」初のポップアップイベント「ZETA DIVISION 4TH ANNIVERSARY POP UP STORE」にて7月11日より先行販売される。またZETA DIVISION公式オンラインストアでは7月14日から受注販売が開始される。

商品概要（アパレル/グッズ）

Pokemon UNITE UNITE × ZETA DIVISION TEE

価格：各9,900円

Size：M、L、XL

Material：Cotton100%(9oz)

Detail：シルクスクリーンプリント

Pokemon UNITE × ZETA DIVISION TEE Pikachu / WHITE

Pokemon UNITE × ZETA DIVISION TEE Pikachu / BLACK

Pokemon UNITE × ZETA DIVISION TEE Lucario

※ルカリオTEEはブラックのみの販売となる

Pokemon UNITE × ZETA DIVISION CAP

価格：6,600円

Size：頭回り 56～60cm/17.5×17cm×7cm（トップ[直径]×側面[高さ]×ツバ）

Material：Cotton100%

Detail：刺繍

Pokemon UNITE × ZETA DIVISION ACRYLIC KEY CHAIN Pikachu / WHITE ・ BLACK

価格：1,500円

Size：直径50mm

Material：ACRYLIC

【販売情報】

・ポケモンセンターシブヤ（渋谷PARCO 6F）

取り扱い開始日：7月11日

・ポケモンセンターメガトウキョー（サンシャインシティ専門店街アルパ 2F）

取り扱い開始日：7月11日

・ポケモンセンターオンライン

取り扱い開始日：7月11日

・ZETA DIVISION 4TH ANNIVERSARY POP UP STORE

取り扱い開始日：7月11日

・ZETA DIVISION 公式オンラインストア

取り扱い開始日：7月14日

※受注販売

□「ZETA DIVISION 公式オンラインストア」のページ

「ZETA DIVISION 4TH ANNIVERSARY POP UP STORE」開催概要

開催期間：7月11日/12日/13日

営業時間：12時～20時

会場：OPENBASE SHIBUYA 1F

所在地： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング

事前予約販売開始日時：7月10日12時～

POPUP フライヤー

POPUP マップ

ポップアップイベント来場および、「ZETA DIVISION」×「Pokemon UNITE」カプセルコレクションの購入方法について

ポップアップイベントへのご来場および「ZETA DIVISION」×「Pokemon UNITE」カプセルコレクションの購入は、ZETA DIVISION公式APP「ZETA DIVISION EVENT」を通じて行なわれる。

混雑緩和を目的に、アプリ内で「事前予約販売 & 会場受取」の受付および「展示エリア入場整理券(無料)」の配布が実施される。

【STEP 1 ZETA DIVISION公式APP「ZETA DIVISION EVENT」のダウンロードと事前登録】

イベントへのスムーズな入場および商品の購入には、ZETA DIVISION公式APP「ZETA DIVISION EVENT」のダウンロードと事前登録が必須となる。「アプリ内での購入が可能となる7月10日12時までに、アプリのダウンロードと新規登録を完了していただくことを強く推奨いたします」としている。

□Android版「ZETA DIVISION EVENT」アプリのページ

□iOS版「ZETA DIVISION EVENT」アプリのページ

□「アプリ使用方法」のページ

□「よくあるご質問」のページ

【STEP 2 ご来場目的別の参加フロー】

来場の目的によって、アプリ上での操作が異なる。

A. 「ZETA DIVISION」×「Pokemon UNITE」カプセルコレクションの購入を希望する人

（1）アプリで「事前予約販売 & 会場受取」を事前注文

販売開始日時：7月10日12時～

アプリ内で希望のTシャツ（カラー・サイズ）を選択し、購入手続きを進める。商品受け取り時間を指定できるので、必ず来場可能な時間帯を選択する。各商品の購入制限数については、アプリ内の商品ページにて詳細を確認できる（例：1人各サイズ1点まで）。

（2）指定時間に会場にてTシャツを受け取り

受け取り場所：OPENBASE SHIBUYA 1F 受付

商品受け取り時には、以下の2点を提示する。

1．注文確定後に発行されるアプリ内QR画像

※スクリーンショットでの提示は不可です。QR画像は、当日会場付近にてアプリからチェックイン後に発行されます。

2．本人確認書類（STEP 1で登録したものと同様の書類）

Tシャツの受け取り完了後、そのまま展示エリアへ入場できる。

B. Tシャツの購入はせず、展示エリアのみの入場を希望する人

（1）アプリで「展示エリア入場整理券」を取得

配布開始日時：7月10日12時～

整理券数には限りがある。整理券は1人1回のみ取得可能。小学生以下の人は、保護者同伴であれば人数制限なく入場できる。

（2）整理券に記載された時間に合わせて来場

入場時に、整理券情報と本人確認書類の確認がある。