アドベントカードもセットで復活！プレミアムバンダイ「CSMブラックドラグバイザー」

プレミアムバンダイ「CSMブラックドラグバイザー」

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:タイ

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月9日(水)16時〜2025年9月12日(金)23時予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダー龍騎』より仮面ライダーリュウガのなりきりアイテム「CSMブラックドラグバイザー」と、ライダーたちが使用するアドベントカードがセットになった「CSMアドベントカードセット」の予約受付を2025年7月9日(水)16時に開始。

■商品特長

『仮面ライダー龍騎』より、大人のための変身アイテムブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称:CSM)」シリーズ2商品が新商品として登場します。

CSMブラックドラグバイザー

・価格 :22,000円(税込/送料・手数料別途)

・セット内容:ブラックドラグバイザー…1

・商品サイズ:ブラックドラグバイザー…W約300mm×H約150mm×D約130mm

・商品素材 :ブラックドラグバイザー…ABS・PC・ナイロン

・電池 :単4電池×3(別売り)

・商品お届け:2026年1月予定

『仮面ライダー龍騎』より、仮面ライダーリュウガが使用する召喚機「ブラックドラグバイザー」を、大人のための変身アイテムブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称:CSM)」シリーズで商品化します。

特徴的なブラックドラグバイザーの黒色を塗装により再現。

形状は過去商品「CSMドラグバイザー」を踏襲し、大人でも余裕をもって装着できるサイズ感となっています。

この商品は別売りの「CSMアドベントカードセット」や2018年発売の「CSM Vバックル」「CSMドラグバイザー」に付属するアドベントカードの個別認識が可能。

仮面ライダーリュウガ関連のカードでの再現遊びができることはもちろん、劇中で仮面ライダーリュウガが使用していないカードも、特徴的な低いシステムボイスで読み上げる玩具オリジナルの遊びが楽しめます。

さらに、グリップに搭載されたボタンを押すことでキャラクターボイスの発動が可能。

ミラーワールドの城戸真司/仮面ライダーリュウガ(演:須賀貴匡)の印象的な台詞を収録しています。

また本体を台詞モードにしたのちアドベントカードをスキャンすることで、掛け声を付加した効果音が発動できます。

※2018年発売商品に付属するアドベントカードは、カードの保管状態によっては本商品との連動ができない場合があります。

※2024年発売「CSM Vバックル4大仮面ライダーセット」「CSMカードデッキセット vol.1」「CSMカードデッキセット vol.2」「CSMカードデッキセット vol.3」「CSMカードデッキセット vol.4」に付属するプラスチック製のアドベントカードは本商品と連動しません。

CSMアドベントカードセット

・価格 :16,500円(税込/送料・手数料別途)

・セット内容:アドベントカード…89種各1

・商品サイズ:H約96mm×W約66mm

・商品素材 :紙

・商品お届け:2026年3月予定

『仮面ライダー龍騎』より、登場する仮面ライダーたちが使用する「アドベントカード」89枚をセットとして商品化します。

龍騎、ナイト、ゾルダ、王蛇をはじめとする13ライダーが使用するカードはもちろん、『仮面ライダーディケイド』の龍騎の世界で登場した仮面ライダーアビスが使用するカードや、失効状態のカード、龍騎ブランク体のカードも網羅して収録しています。

カードは2018年発売「CSM Vバックル」「CSMドラグバイザー」に付属したものと同一の仕様で、別売りの「CSMドラグバイザー」や同時受注開始の「CSMブラックドラグバイザー」で読み込み、個別の音声を発動させることが可能です。

