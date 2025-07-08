¼å¤¤Á÷µå¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÈÂ±¿¤Ó¡É¡¡¼éÈ÷¤ÎÇº¤ß²ò¾Ã¡ÄÀìÌç²È¿ä¾©¤Î¡Ö±¦¢ªº¸¢ª¥¹¥È¥Ã¥×¡×¥É¥ê¥ë
ÆâÌî¼éÈ÷¤ÎÀìÌç²È¡¦ÉðÂó¿Í»á¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡ÄÁ÷µå¤ÎÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×
¡¡ÆâÌî¼éÈ÷¤Ç¶¯¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÍýÁÛÅª¤ÊÁ÷µå¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆâÌî¼éÈ÷¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉðÂó¿Í¡Ê¤¿¤±¡¦¤Ò¤í¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Á÷µå¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Éð¤µ¤ó¤Ï¶Í¸÷³Ø±à¡¢ÁáÂçÌîµåÉô½Ð¿È¤Ç¡¢2020Ç¯¤«¤é¼ç¤ËÆâÌî¼éÈ÷¤ò¶µ¤¨¤ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò´Þ¤áÌó600¿Í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÌó3Ëü6000¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼éÈ÷»ØÆ³¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¤¤Á÷µå¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Éð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊáµå¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÈÖÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¡£ÂÇµå¤òÊá¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£Á÷µå¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï·Ú¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤è¤ê¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£Êáµå¤Þ¤Ç¤Ï¾Ç¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¤¤òÁÇÁá¤¯ÎÏ¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Îý½¬ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Êáµå¤ÈÂ¤ÎÏ¢Æ°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ïº¸Â¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇµå¤òÊáµå¡£¼¡¤ËÁÇÁá¤¯±¦Â¢ªº¸Â¤Î½ç¤ÇÃåÃÏ¤·¡¢°ìÅÙ¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡Éð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÂ®¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£°®¤êÂØ¤¨¤È°ì½ï¤ËÂ¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£½é¤á¤ÏÆ°¤¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤òÂÎÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£Éð¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÑÀª¤«¤éÊáµå¡¢°®¤êÂØ¤¨¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ëÆ°ºî¤ò¤ä¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£Êáµå»ÑÀª¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë