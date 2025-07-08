»³ËÜÍ³¿¤Îµå±ãÅÐÈÄ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¼¨º¶¡Ä¼«¿È½éÁª½Ð¤â14Æü¤ËÀèÈ¯Í½Äê
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸«²ò¡ÄÁ°È¾ÀïºÇ½ª»î¹ç¤ËÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½éÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë8¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£17ÀèÈ¯¤ÇËÉ¸æÎ¨2.51¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï»³ËÜ¤ÎÂ¾¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Î¾Åê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÊÌ¤Íè¤¬¡ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢Ãæ5Æü¤Ç13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë