¾×·â¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ë¡ÈÂÔË¾ÏÀ¡É¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¡¡ÂÇÎ¨.176¤â¡Ä3Ç¯ÌÜ¥É¥é1¤Î¡ÖµÕ½±ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
À¾Éð¡¦ÉÈ´Ö¤¬¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤Î151¥¥í¤òÂª¤¨¤ë±¦Ãæ´Ö¥½¥í
¡¡À¾Éð¤Î2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÉÈ´ÖÂóºÈ³°Ìî¼ê¤¬6Æü¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç±¦Ãæ´Ö¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£151¥¥í¤ÎÂ®µå¤ò¹ë²÷¤ËÇË²õ¤·¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¡ÖÂ®µå°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÈôµ÷Î¥¡×¡Ö´Ö¤Î¤È¤êÊý¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡Ëº¤ì¤ë¤Ê¤³¤ì¤ò¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÉÈ´Ö¡£2-1¤Î5²óÌµ»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿½éµå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤Æ¡¢±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï56»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨232¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.220¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¤ÈÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï5·î17Æü¤Ë1·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢12»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.176¤ËÄÀ¤ß¡¢6·î13Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ¾º³Ê¤Ø¤Î¸÷¤ò¸«¤»¤ë°ìÈ¯¡£¡ÖDAZN¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ª¡¡¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¥¢¥Ô¡¼¥ëÀ®¸ù¡ª¡×¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥É¥é1¤ÎµÕ½±¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÈ´Ö¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¥Ý¥¸¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë