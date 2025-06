【みんなのGOLF WORLD】 発売:バンダイナムコエンターテインメント 発売日:9月4日(STEAMのみ9月5日) 価格:6,930円

バンダイナムコエンターテインメントが9月4日(STEAM:9月5日)に発売を予定しているプレイステーション 5/Nintendo Switch/PC(STEAM)用ゴルフゲーム「みんなのGOLF WORLD」に登場する新たなゲームモードを紹介する。

本稿では「みんなのGOLF WORLD」のメディア向け体験会で明かされた情報を、実際にゲームをプレイした様子も交えてお届け。今回はキャラクターたちのストーリーが楽しめる「ワールドツアー」や、コース上に様々な仕掛けが用意され、従来とは異なるユニークなゴルフゲームが楽しめる「バラエティ」モードについて触れていきたい。

なお、本作の操作方法やプレイフィール、「みんなのGOLF」最新作の経緯については前回の記事で紹介しているので、ぜひそちらにも目を通していただければ幸いだ。

「ワールドツアー」モードではゴルフの合間にキャラクターたちのミニシナリオが楽しめる

「遊び」の要素が色々と追加されたユニークなゴルフが楽しめる”「バラエティ」モードも用意

キャラクターたちのストーリーが楽しめる「ワールドツアー」が登場!

本作ではソロ用の「ひとりでGOLF」モードの1つとして新たに「ワールドツアー」が追加された。このモードでは、登場キャラクターたちそれぞれに用意されたちょっとしたミニシナリオが楽しめる。言ってしまえばストーリーモードのような位置付けとなっており、ゴルフゲームの合間に登場キャラクターたちの掛け合いなどが発生するようになっている。

メニューで「ワールドツアー」を選択するとモード選択ウィンドウが表示される。キャラクター同士の掛け合いが楽しめる「じっくり」モードだけでなく、シナリオをスキップできる「さっくり」モードも用意されており、シナリオを楽しみたい人も、ゴルフプレイ中心で楽しみたい人もどちらも納得の仕組みとなっている。

なお、ここで決めたモードはいつでも変更できるので、掛け合いが馴染まなければ後から変更することも可能だ。「ワールドツアー」ではキャラクター毎に「進行度」が設定されており、ストーリーを進めていくことでこれが上がっていく仕組みとなっている。

「ワールドツアー」モードは多くのキャラクターたちのミニシナリオが楽しめるストーリーモード

開始前にゲームモードの選択が行なわれる。個人的には「じっくり」モードを選択しつつ、気になる会話や場面のみチェックして、興味のないやり取りは都度スキップでも十分楽しめる感触だ

会話場面はスキップしたり、オートで進める事もできる

今回は時間の都合もあり「ユウナ」を選択してエピソードの最初の方だけをちょっとプレイしてみた。キャラクター毎にメインタイトルがついており、さらにエピソードにもそれぞれサブタイトルが付けられているのが面白い。例えば「ユウナ」の場合はメインタイトルが「アイドルゴルファーの相談」となっており、それぞれのエピソードを見ると「違和感があるんです」や「少し視線を感じます」などのサブタイトルが付けられている。タイトルを見るだけでどんな内容か興味が湧き、実際にプレイしてストーリーを見てみたくなる仕掛けだ。

ゲームを開始すると、早速エピソードとして、キャラクター同士の会話が展開される。大会の会場で準備運動をしているユウナに声をかけてきたのは、「みんなのGOLF 5」で登場したキャラクターでもあり、本作でも登場する「ユキノ」だ。彼女とのちょっとした会話の後、すぐにコースに出る事になる。コースは「あやめヶ原カントリークラブ」、9ホールのトーナメントだった。

ゲーム自体はいつもの「みんなのGOLF」の要領で普通にコースをプレイしていく流れとなっているが、このモードではシナリオでの掛け合いなどでキャラクターの個性や新たに開かれる一面が楽しめるのが魅力と言えるだろう。また、キャラクター同士の意外な関係性なども垣間見える点も面白い。過去シリーズをプレイしているプレーヤーで好きなキャラクターなどがいれば、より感情移入できる場面もあるかもしれない。

ざっと「ワールドツアー」のメニュー画面を眺めていたが、今回登場予定のキャラクターのうち、かなり多くのキャラクターにそれぞれのストーリーが用意されているようなので、キャラクターにまつわるエピソードやこういう物語を追っていくのが好きな人には楽しみなモードになっていると言える。

キャラクター選択した後はシナリオを選んでいく。画面では1~6話とシナリオが並んでおり、順にクリアしていくことでユウナの内面が少し明らかになるのかも?シナリオ毎にクリアするコースが異なるほか「ツアーチャレンジ」のクリアも重要そうだ

実際のコースを回るゲーム部分は特に変化はなく、他のモードと同じようにゴルフを満喫できる

コナンのワールドツアー画面。キャラクター毎にどんなストーリーが用意されているのか、今から楽しみだ

なお、従来シリーズにも存在した「チャレンジモード」も用意されており、こちらではクリアするごとに賞金が稼げたり、ライバルに勝利することでランクアップできる。ここで稼いだ賞金は別メニューのショップでコスチュームを購入したり、強化アイテムの購入などに利用できるのだ。

従来シリーズにもあった「チャレンジモード」も用意。ビギナーから始まり、チャレンジ大会に優勝していくことで、賞金を稼いだり、ライバルの「VSキャラクター」に挑戦できるようになる。ライバルを倒すとランクが上がる仕組みとなっている

稼いだ賞金を使ってキャラクターのコスチュームなどが購入できる

購入したコスチュームは設定画面で選択が可能。ここで装着したコスチュームは他のモードでも反映される。筆者はユウナにこのアヤコスを装備させたままプレイしていたため、「ワールドツアー」などでは常にアヤコスを着たユウナでプレイする事になってしまった

コースがいきなり爆発!? 初心者から上級者まで一風変わったゴルフを楽しめる「バラエティ」モードが熱い!

今回、筆者が注目したゲームモードが「バラエティ」モードだ。このモードは過去の「みんなのGOLF」シリーズにおける「色物ルール」の要素の一部を採用しつつ、さらにバラエティの要素を増やしたモードとなっている。実際にモードを選択すると「カラフル」や「スクランブル」、「クラブデスマッチ」や「ドッカンGOLF」など、従来のゴルフゲームらしからぬモード名が並ぶ。プレーヤーは最大4人まで同時にプレイが可能だ。

「カラフル」は1打ごとに何が起こるか分からないハプニングが色々と用意されたモード、「スクランブル」は2人1組で交互にボールを打ってカップを目指す協力プレイモード、「クラブデスマッチ」はスコア差でクラブが奪われるモード、そして「ドッカンGOLF」はコースで爆発が発生する可能性のあるモードとなっている。今回は「ドッカンGOLF」と「カラフル」の2つのモードをプレイしてみた。

2人組でチームを組んで交互にボールを打つ協力プレイ「スクランブル」

スコア差でクラブが奪われていく「クラブデスマッチ」

クラブがなくなっていき、残り1本で勝負とかマンガのような設定がゲームで楽しめる

「ドッカンGOLF」は1打ごとにコース上で爆発が発生する可能性のあるモードだ。そのため、無事フェアウェイをキープ出来てホッとしていると、ボールが落ち着いたところで突然爆発が起き、予期せぬ方向にボールが吹っ飛ばされてしまうということがあるのだ。運がよければボールが前に進む事もあるし、前よりもいい場所に飛んでいく可能性もあるが、ひどい時はそのままボールが崖の底に落下してOBになってしまう事もある。爆発は発生する場合もしない場合もあるため、よりスリリングな一風変わったゴルフゲームが楽しめる。

「ドッカンGOLF」の面白いところは何といってもその運要素。どれだけゴルフゲームの実力差があったとしても、運がよければ爆発が起こる事なく、スムーズにカップを目指すことができるが、運が悪いとどれだけいい位置をキープしようとしてもガンガンと爆発が発生してOB連発になって壊滅的なスコアになってしまう可能性が付きまとう。まだ「みんなのGOLF」に慣れていない初心者プレーヤーとベテランプレーヤーとで勝負しても全てが運頼みになるので、ある意味で五分の勝負が楽しめるというわけだ。

しかも爆発してボールが移動した後も安心できない。移動した先が爆破ポイントだった場合、爆破の連鎖が発生する場合があるのだ。運が悪いと延々と爆破ポイントを経由した挙句、OBエリアまで持っていかれる可能性もあるのが「ドッカンGOLF」の恐ろしい、いや、面白いところだ。

爆発のタイミングがまた絶妙で、ボールが完全に止まって、ちょっとした間が空いてから爆発が発生するので、この僅かな間のうまさに思わず笑ってしまった。なお、この間の後に画面上に「セーフ」が表示されれば爆発回避となる。この絶妙な間と運要素が上手く絡み合うゴルフゲーム「ドッカンGOLF」は個人的に一押しのモードなので、是非プレイしてその絶妙な間を楽しんでみてほしい。

「ドッカンGOLF」はボールを打つまではいつものゴルフゲームの風景だ。違和感のある表示と言えば右にある爆弾マークと「のこり20カ所」の文字くらいか……え、20カ所もあるの?

順調にフェアウェイにボールをキープしたかと思っていたが……

突如、画面いっぱいに炎が広がる大爆発が発生!え?ボールどこ!?

ボールが飛んで行った先が爆破ポイントの場合、爆発の連鎖が発生する事もある

問題なかったはずのボールがどんどん端に向かっていきOBに落とされることも……

爆破後のポイントには巨大な爆破跡が残り、障害物となる

爆破が発生しない場合は「セーフ」が表示される

お互いの引きが悪いとコース上には悲惨な爆破跡が大量に残る事になる

爆破の影響でOBの連続で11打も打ちこむ羽目になってしまって惨敗……

続いて「カラフル」モードも試した。こちらはコース上に配置されたマス目にボールが入ると何かが起こる、というもの。マス目にはそれぞれ色が付けられており、青色のマスなら何か良い事が、赤色のマスは悪い事が発生するほか、黄色マスでは自分の手番時に使えるチケットが入手できる。また、ド派手なレインボー柄の「?」マスは止まってみないとどんなハプニングが発生するか分からない。

コースを一望すると文字通り「カラフル」な「?」マスを多く確認できるのだが、それ以外のマスについては実際にボールを打ってみないとそこに何色のマスがあるのかが分からない仕組みとなっている。

チケットは相手を妨害する効果があったり、自身のプレイをサポートする効果など、色々な物が用意されている。名前だけでもシンプルに効果が分かりやすい「スペシャルモード+1」のような物から、「カンだけが頼り」といった一見よくわからないものまで様々だ。なお、「カンだけが頼り」は相手に使う事で、次の1打はショットゲージが消えて見えなくなる効果を発動する妨害チケットだ。

実際にプレイすると、コース上にはかなり大型のカラフルな「?」マスが並んでいる。1~2コースプレイした感じでは普通にショットを打っていると、何が起こるか分からない「?」マスは踏まずにプレイできる事も多かったが、厄介なのは打ってみないと出てこない単色マスだ。ボールが落下後、コースを転がる時にジャンジャンと賑やかな音とともにマスに色が付き、何色のマスなのかが見えてくる。黄色マスが多く配置されている印象だが、たまに置かれた赤色を踏んでしまうと、妨害効果が発動して次の1打がかなり困難になる。

加えて厄介なのが、お互いが所持するチケットによる妨害効果だ。こうした妨害効果は赤色マスで発生した効果と重複するため、タイミングよく使うと複数の妨害効果で相手の次の1打をさらに絶望的にさせられる。実際に赤色マスを踏んでしまい「見えない落下地点」の妨害が発生したタイミングでさらにチケットの「カンだけが頼り」を使われてしまった時は、次の1打のボールの落下地点が見えなくなった上に、ショットゲージを消されてしまい、結果としてショットは大失敗となり、かなり苦戦させられる事となった。

妨害チケットは他にも「アニマルパニック」のように、打ったボールに向かって動物たちが走っていき、ランダムな位置にボールを吹き飛ばす、といったちょっとユニークな物も用意されているようなので、色んな効果の妨害を試してみたい。

今回1~2コース回った範囲ではほぼ発生する事はなかったのだが、逆にポジティブな良い事が発生するマスや、「打ち直しチケット」でミスショットをカバーできる効果なども用意されているので、これらをバランスよく駆使してコースを競い合うのは、通常のゴルフゲームと違ったユニークな体験になりそうだ。

コース上に煌めく「?」マークが特徴的な「カラフル」モード。「?」マスは常時画面上に表示されており、ここに入ると何が起こるか分からない

「?」にボールが入ると、突然ルーレットが発動!何が出るのか?

当たりの「グッドコンディション」を引いたことで次の1打のボールコンディションが100%になる良いこと発生

「?」マーク以外の場所は実際にボールが止まってみないと当たりか外れか分からない。赤のマスは悪いことが起こるし、青のマスならいい事が、黄色のマスならチケットがゲットできる

フェアウェイはキープ出来たが、マスは赤……

「見えない落下地点」のハプニングが発動してしまった……

加えてNPCから「カンだけが頼り」の妨害チケットを使われてしまいダブルバッドコンディションに……

妨害効果は重複するので次のショットは、まぁ失敗するよね……

発生する可能性のあるハプニング効果の一覧はヘルプから確認できる

新たに明らかとなった新キャラクターたちを一挙紹介!

最後に、このタイミングで本作に登場するキャラクターが新たに確認できたのでザッとご紹介したい。

確認できたのはミズキ、ナル、ユミン、ムサシ、リン、シルビア、ソニア、マックス、ジョンソン、ディーノ、エッジ、ユキノ、アイザック、ローズといった、過去シリーズにも登場した個性豊かな面々。様々なキャラクターを選ぶ楽しさはもちろん、「ワールドツアー」でのストーリーもかなり気になるところだ。

「みんなのGOLF 6」で登場したハワイのナルが参戦決定

「みんなのGOLF 5」でのみ登場の韓国ゴルファー、ユミンが登場

「みんなのGOLF 4」で登場したサムライゴルファーのムサシが復活

「みんなのGOLF 3」や「みんなのGOLF 4」などに登場した中国のゴルファー、リンも復活

「みんなのGOLF 2」と「みんなのGOLF 4」で登場したグロリアの妹のロシアゴルファー、シルビア登場

「みんなのGOLF 5」で登場したソニアも復活

「みんなのGOLF 6」で登場したマックスも参戦

「みんなのGOLF 5」で登場したジョンソンも登場

「みんなのGOLF 5」で登場したディーノが復活

「みんなのGOLF 6」でのみ登場のエッジも参戦

「みんなのGOLF 5」の追加キャラ、ユキノが参戦

「みんなのGOLF 5」の裏ボス、アイザックが登場

「みんなのGOLF 3」と「みんなのGOLF 4」で登場したフランスのゴルファー、ローズも復活

キャディについては、「みんなのGOLF 5」で登場したナツミ以外は全て新たに登場する新キャラクターとなっており、ヒュー、ルネ、ルン、アルカナ、セバスチャンが用意されている事も明かされている。

ナツミは「みんなのGOLF 5」以降2度目の登場だ

ミズキのキャディがヒュー、ナルのキャディがルネ

キャディのルンも新たに追加

コースについては「リバーサイドリゾート」、「セントラルホークゴルフコース」、「シルバーピークスゴルフコース」が収録されている事が新たに確認できた。美麗なグラフィックスで描かれるコースやその景色も本作で注目したいポイントの1つ。ぜひ体験していただきたい。

川沿いリバーサイドの美しい大自然の中でゴルフが満喫できるコース「リバーサイドリゾート」は夕方の景色も壮観だ

都会のオアシスのような「セントラルホークゴルフコース」はナイトコースもライトアップされて楽しそう

残雪も確認できる「シルバーピークスゴルフコース」。雪の日のゴルフはリアルでも経験者は少なさそうだ

「みんなのGOLF WORLD」については、今後も発売されるその日まで、新たに追加されるキャラクターの情報などを順次公開していくとのことなので、これからの続報に期待したい。

発売は9月4日(STEAM:9月5日)。今回の体験でかなりお気に入りとなった「バラエティ」モードで色々な仕掛けの数々を早く遊んでみたいところだ。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc. Everybody’s Golf, Hot Shots Golf, and Hot Shots are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

※画面はPlayStation 5で撮影した開発中のものです。