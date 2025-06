スヌーピーでお馴染みのコミック『PEANUTS』の75周年を『スヌーピー in 銀座 2025』でお祝いしよう! 限定グッズ約130アイテムが集合するスペシャルイベントが今年も銀座三越で開催される。 ”DRAW TOMORROW 夢を描こう。” をテーマに、スヌーピーのアニバーサリーイヤーの特別な夏を満喫しよう♪銀座三越で開催される、毎年恒例スヌーピーのグッズが盛り沢山の人気イベント『スヌーピー in 銀座 2025』が、2025年7月16日(水)より開催される。27回目の開催となる本年は、銀座三越オリジナル商品のブランドコラボレーションが約35ブランド、銀座三越限定商品は約130アイテムと盛りだくさん。また、1950年にアメリカの新聞7紙で初登場した『PEANUTS』は今年で生誕75周年。本年は、アニバーサリーイヤーを祝う特別なイベントとなる。

今年のテーマは、「DRAW TOMORROW 夢を描こう。」。ピーナッツのキャラクターたちは、チャーリー・ブラウンやペパーミント パティのようにスポーツで活躍すること、スヌーピーのフライング・エースのように空を飛ぶこと、ルーシーの心理相談ブースのように様々な職業で活躍することなど、様々な夢を抱いている。今回のテーマには、時代を超えて愛され続けるスヌーピーたちの姿をヒントに、子供の頃のように夢を描いてみようという想いが込められているとのこと。それぞれのキャラクターの夢や願いをイメージしたイベントオリジナルアートや、銀座三越限定商品をはじめとした豊富なアイテムが全館に集結するのでお楽しみに。注目グッズは銀座三越限定の「メラミンプレート」。アニバーサリーならではのイラストがあしらわれており、プレートとして使用するのはもちろんのこと、インテリアとして飾っても良さそうな色使いとデザインが施されている。そのほか日々のなかにPEANUTSデザインを取り入れて楽しむ、銀座三越限定グッズが盛りだくさん。鮮やかな花模様が美しい「フローラルプリントTシャツ」や『PEANUTS』キャラクターがデザインされたカラフルなトートバッグ、ハンドクリームや晴雨兼用傘なども登場。スヌーピー缶のクッキーやコーヒーセットなどのスイーツなどもご用意されているので、贈り物などにもおすすめだ。また、銀座三越にスヌーピーがやってくるグリーティングイベントも開催!開催日は7月26日(土)、正午からと、午後2時からの各回30分を予定している。参加方法は、7月12日(土)正午より開始されるデジタルチケットサービス「PassMarket」での参加整理券を入手し、7月16日(水)〜7月26日(土)の期間中『スヌーピー in 銀座 2025』新館7階 催物会場にて1会計につき税込3300円以上のお買いあげをした方となる。なお、初日7月16日(水)にご来場の方は入場整理券が必須となるのでご注意を。開店午前10時から午後5時頃まで入場整理券(電子チケット)をお持ちのお客さまのみのご入場となるので、特設サイトにてご確認のうえ、デジタルチケットサービス 「PassMarket」より入場整理券(電子チケット)を申込もう。7月9日(水)〜7月28日(月)の期間中、銀座三越 LINE公式アカウント「ぎんみつLINE」を友だち追加して、「キーワード」を銀座三越 LINE公式アカウント「ぎんみつLINE」のトーク画面に送信いただいた方に、「スマートフォン用『スヌーピー in 銀座 2025』オリジナル壁紙」がプレゼントされる。可愛いグッズ盛りだくさんの「スヌーピー in 銀座 2025」、特設サイトをチェックしてぜひ堪能してね。(C)2025 Peanuts Worldwide LLC