テレ東では7月2日(水)からドラマNEXT「雨上がりの僕らについて」(毎週水曜深夜24時30分~)を放送します。原作はシリーズ累計発行部数30万部を突破(※電子書籍含む)し、「繊細な心理描写が胸を打つ」と話題になった、らくたしょうこによる同名漫画。

東京で暮らす社会人の奏振一郎は、学生時代の苦い思い出から同性愛者であることを隠し、“もう恋はしない”と心に決めていた。そんなある日、高校時代の親友であり、かつて「特別」な想いを寄せていた真城洸輔と再会。6年ぶりの再会をきっかけに彼らは過去と向き合い、自分自身を見つめ直しながら前に進み始める。時に傷つけあいながらも、不器用に想いあう二人の心あたたまるボーイズラブ。

主人公・奏振一郎役に池田匡志、同じく主人公の真城洸輔役を堀夏喜(FANTASTICS)が演じることは既報の通りですが…この度2人を取り巻く個性豊かな共演者を一挙解禁いたします!

奏に想いを寄せる同僚・藍沢すみれ役に、ドラマ「SHUT UP」(テレ東)や連続テレビ小説「虎に翼」(NHK)など数々の作品に出演し、6月13日公開の映画「青春ゲシュタルト崩壊」ではW主演を務める渡邉美穂が決定。同じく奏の同僚で良き相談相手となる先輩・金森彩役を演じるのは、ドラマ「御上先生」(TBS)や「ホットスポット」(日本テレビ)などの話題作に出演するほか映画や舞台でもマルチに活躍し、千変万化の演技力が世間の注目を集める山田真歩!そして、奏と真城が再会するきっかけとなる喫茶店のマスター役に「踊る大捜査線」シリーズをはじめ、数々の名作に出演し、その存在感と演技力で幅広いジャンルで活躍し続ける実力派俳優・高杉亘!さらに、真城の母・真城美都子役にドラマ「秘密~THE TOP SECRET~」(フジテレビ)や「わかっていても the shapes of love」(ABEMA・Netflix)、第94回アカデミー賞国際長編映画賞を受賞した映画「ドライブ・マイ・カー」などで多彩な役どころを演じる霧島れいかが決定しました。

奏と真城を取り巻く4人のキャストが「雨上がりの僕らについて」の世界をさらに彩ります。

≪出演者コメント≫

■渡邉美穂:藍沢すみれ役

奏と真城の関係性が初々しくて甘酸っぱくて、2人のことを心の底から応援したくなります。大切な相手だからこそ本音を言えないという葛藤もあるけれど、思っていることは言葉にしないと伝わらないし、相手と気持ちを擦り合わせていくことが大事だと改めて感じました。メッセージ性の強いセリフもたくさん出てくるので、ひとつひとつを大切にしたいです。胸がギュッとなったりキュンとしたり、皆様にもたくさん楽しんでいただけると思います!

■山田真歩:金森彩役

作品を読ませていただいた時、繊細でナイーブな心のやり取りや、初々しい心のときめきなど、中高生の頃の自分を思い出しました。人の気持ちに敏感になりすぎて身動きが取れなくなってしまうとき、金森さんのような、ちょっとお節介でも声をかけてくれる人の存在って貴重だなと感じました。いつも悩める奏くんの背中を押す(時に押しすぎる)金森さんを楽しんで演じさせていただいています!

■高杉亘:マスター役

台本を読んで、僕が演じるマスターはとにかく芯から優しい人だなという印象でした。世間の皆様が思う僕のイメージとは違うと思いますが…意外と普段の自分と近い部分が多いキャラクターなので、素の自分で演じられたらと思います。

W主演の池田君、堀君は自分にないものを全て持った素敵な2人なので、皆様も彼らの世界に引き込まれていくのだろうなと思います。初々しさと可愛さに加え、青春時代の思い出や共感できることも多い作品となっているので、ぜひご覧ください。僕も2人の成長を微笑ましく見守っていきます。

■霧島れいか:真城美都子役

物語に登場する皆を応援したい気持ちになりました。全員がピュアで真っ直ぐで、そしてとても不器用です。そこが素敵なんです。この作品は、家族のお話でもあると思っています。美都子は「寂しさ」を抱えたまま、美都子なりの息子との繋がり方で、必死に理想とする家族の絆や愛を求める人間くさい人なんだと感じました。そんな美都子を大切に演じようと思います。どうかたくさんの方に楽しんで頂けますように。

オープニングテーマにカラノアの「aquarium」が決定!

若い世代を中心に注目を浴びる3人組ロックバンド・カラノアが本作のために書き下ろした「aquarium」がオープニングテーマに決定しました!明るく爽快なメロディーと、どこか切なさを感じる繊細な歌詞が、奏の胸の奥に秘めた想いを表現した楽曲となっております。ドラマと楽曲、どちらもぜひご期待ください!

■カラノア 雄大(Vo, Gt) コメント

今回OPテーマを担当させていただくことになり、大変光栄な気持ちです。ありがとうございます。作品を読んだ時から、惹き込まれるストーリーと、甘酸っぱい展開にワクワクしながらどんな曲にしようかなぁと想像していました。作中の人物の感情を考えながら、すっごく楽しく制作させていただきました。作品の素晴らしさを少しでも支えられるような、見ている方が心躍るような、そんな楽曲にできていたら嬉しいです。

■カラノア プロフィール

雄大(Vo, Gt)、樹(Ba)、かずき(Dr)により活動中の3ピースバンド。優しくも力強く透き通るボーカル、ROCK、POPS、Alternativeなど、幅広いジャンルの楽曲で聴く人を魅了する。2020年11月に結成。その後渋谷や下北沢を中心に活動を開始。2024年4月にはカラノア初のタイアップとなるフジテレビ系「奇跡体験!アンビリバボー」のEDテーマ曲「ねむ」をリリース。続けて7月にはDigital EP「BOMB」をリリース。さらに「ROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2024」の優勝アーティストにも選出され、8月には、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」へも出演。2025年7月9日に最新Digital EP 「ネオンテトラ」のリリースが決定。今後の活動から目がはなせない次世代ロックバンド

≪イントロダクション≫

東京で暮らす社会人の奏は、学生時代の苦い思い出から同性愛者であることを隠し、もう恋はしないと決めていた。満たされない日々が続いていたある日の帰り道、突然雨に降られた奏は雨宿りに入った喫茶店で、1人のスーツ姿の男性に目が奪われる。その男性は奏がずっと会いたくて、でももう二度と会わないと誓った高校時代の親友であり、片思いの相手・真城洸輔だった。動揺する奏とは対照的に、変わらぬ笑顔と想いをまっすぐにぶつけてくる真城。6年の時を経た再会をきっかけに、止まっていた2人の恋がゆっくりと動きはじめる―。

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマNEXT「雨上がりの僕らについて」

【放送日時】2025年7月2日スタート 毎週水曜深夜24時30分~25時00分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】動画配信サービス「U-NEXT」で6月25日(水)夜 9 時より、各話1週間独占先行配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします!★

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer:https://tver.jp/series/sr5emotykk

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】らくたしょうこ『雨上がりの僕らについて』(一迅社)

【W主演】池田匡志、堀夏喜(FANTASTICS)

【出演】渡邉美穂、霧島れいか、高杉亘、山田真歩

【演出】山田信義、浅見真史

【脚本】おかざきさとこ

【音楽】羽深由理

【オープニングテーマ】カラノア「aquarium」(SKID ZERO)

【プロデューサー】本間かなみ(テレビ東京)、鈴木香織(AX-ON)、岩粼マリエ(AX-ON)

【製作著作】「雨上がりの僕らについて」製作委員会

【制作】テレビ東京、AX-ON

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/ameagari/

【公式X、Instagram、TikTok】@doramanext_tx