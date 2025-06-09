劇場版「チェンソーマン レゼ篇」より「レゼ」と「ボム」がS.H.Figuartsで商品化決定詳細は2025年秋頃公開予定
【S.H.Figuarts レゼ】 【S.H.Figuarts ボム】 2025年秋頃 詳細公開
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts レゼ」と「S.H.Figuarts ボム」の商品化を6月9日に発表した。商品の詳細は2025年秋頃に公開を予定している。
本商品は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場する「レゼ」と「ボム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。劇中の劇中の衣装が再現され、各部関節可動でポージングも可能。
「S.H.Figuarts ボム」も特徴的な頭部や腕部造形が再現されている。
◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢- 魂ネイションズ公式 (@t_features) June 9, 2025
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
フィギュア新作予告
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完成品アクションフィギュア
S.H.Figuarts レゼ
S.H.Figuarts ボム
商品化決定！
商品の詳細情報は2025年秋頃公開予定、こうご期待！
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(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社