【S.H.Figuarts レゼ】 【S.H.Figuarts ボム】 2025年秋頃 詳細公開

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts レゼ」と「S.H.Figuarts ボム」の商品化を6月9日に発表した。商品の詳細は2025年秋頃に公開を予定している。

　本商品は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場する「レゼ」と「ボム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。劇中の劇中の衣装が再現され、各部関節可動でポージングも可能。

　「S.H.Figuarts ボム」も特徴的な頭部や腕部造形が再現されている。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社