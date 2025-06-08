Ý¯ºä46ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡õ¥¬¥¬¤¬ÄÌ¤¦ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ø¡ªSwitch 2¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡§ÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª
Ëè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª¡Á¤½¤¦¤À¡ªº£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡ÊÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡Ë¤òÊüÁ÷¡£
6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢µÜ²¼·ó»ËÂë¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÝ¯ºä46ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡õ¥¬¥¬¤¬ÄÌ¤¦ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ø¡ªSwitch 2¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡ª
¹Á¶è¡¦ÀÖºä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¥²¡¼¥àÁ°¤ÎÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤Ë¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ä¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤¬ÄÌ¤¦¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖSerafina NEW YORK¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ø¡£
¥»¥ì¥Ö¤¬ÄÌ¤¦¿Íµ¤Å¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥»¥ì¥Ö¡È¥´¥Ã¥É»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤¬ßÚÎö¤·¤Þ¤¹¡ª µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¤ªÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ê¼ÒÄ¹¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¤¤¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÍµÈ¡£¡Ö¥¢¥Ý¼è¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥È¥·¤ËÍ¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È¡ª ¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¸µÃ«ÉçÈþ»Ò¼ÒÄ¹¡ª ¤ª»Å»öÃæ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸·ÁªÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSerafina NEW YORK ÀÖºäÅ¹¡×¤Ø¡£1¿Í1Ëç¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥Ô¥¶¤¬±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤ä¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¡Ö¥¨¥Ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¥È¥Þ¥È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤Î¥Ô¥¶¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¡ª
¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤ò¿©¤Ù¡¢¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥È¥Þ¥È´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÅÄÃæ¡£ÅÄÂ¼¤â¡Ö¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Çö¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤À¤±¤É¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿©¥ì¥Ý¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ä¥¬¥¬¤¬°¦¤¹¤ë¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ô¥¶¡Ö¥¿¥ë¥È¥¥¡¼¥Õ¥© ¥Í¥í¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãìÔÂô¤Ê¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤¿ÍµÈ¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê°ì¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª
¥²¡¼¥à°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÐÅÄ¡¢°æ¸ý¡¢µÜ²¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëSwitch 2¤Î¿·ºî¥½¥Õ¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
µÜ²¼¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ Éõ°õÀïµ¡×¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ì¾ºî¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Æ¥£¥¢¡¼¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Î²áµî¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢ÀÐÅÄ¤È°æ¸ý¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¡ª
¿·ºî¥½¥Õ¥È¤Î¾ÜºÙ¡¢¡Ö½µ´©¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬¸ì¤ë¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¤Û¤Ü¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢µÜ²¼·ó»ËÂë¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹Á¶è¡¦ÀÖºä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¥²¡¼¥àÁ°¤ÎÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤Ë¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ä¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤¬ÄÌ¤¦¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖSerafina NEW YORK¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ø¡£
¥»¥ì¥Ö¤¬ÄÌ¤¦¿Íµ¤Å¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥»¥ì¥Ö¡È¥´¥Ã¥É»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤¬ßÚÎö¤·¤Þ¤¹¡ª µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¤ªÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ê¼ÒÄ¹¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¤¤¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÍµÈ¡£¡Ö¥¢¥Ý¼è¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥È¥·¤ËÍ¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È¡ª ¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¸µÃ«ÉçÈþ»Ò¼ÒÄ¹¡ª ¤ª»Å»öÃæ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸·ÁªÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSerafina NEW YORK ÀÖºäÅ¹¡×¤Ø¡£1¿Í1Ëç¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥Ô¥¶¤¬±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤ä¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¡Ö¥¨¥Ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¥È¥Þ¥È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤Î¥Ô¥¶¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¡ª
¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤ò¿©¤Ù¡¢¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥È¥Þ¥È´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÅÄÃæ¡£ÅÄÂ¼¤â¡Ö¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Çö¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤À¤±¤É¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿©¥ì¥Ý¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ä¥¬¥¬¤¬°¦¤¹¤ë¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥Ô¥¶¡Ö¥¿¥ë¥È¥¥¡¼¥Õ¥© ¥Í¥í¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãìÔÂô¤Ê¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤¿ÍµÈ¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê°ì¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ª
¥²¡¼¥à°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÐÅÄ¡¢°æ¸ý¡¢µÜ²¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëSwitch 2¤Î¿·ºî¥½¥Õ¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
µÜ²¼¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ Éõ°õÀïµ¡×¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ì¾ºî¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Æ¥£¥¢¡¼¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Î²áµî¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢ÀÐÅÄ¤È°æ¸ý¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¡ª
¿·ºî¥½¥Õ¥È¤Î¾ÜºÙ¡¢¡Ö½µ´©¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×ÊÔ½¸Ä¹¤¬¸ì¤ë¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¤Û¤Ü¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª