6月7日 公開

NEXONとNEXON Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox SX/PC用TPSルートシューター「The First Descendant」におけるシーズン3「Breakthrough(突破)」の新トレーラーを6月7日に公開した。

【The First Descendant: Breakthrough | Release Date Announcement Trailer】

イベント「Summer Game Fest 2025」にて8月7日に配信を控える新シーズンの映像が公開された。映像の公開に合わせて7月24日より新シーズンの体験版を先行配信することが決定。体験版では新コンテンツをプレイでき、「ホバーバイク」や「コロッサスフィールドレイド」、新フィールドの「Axion Plains」などを先行して体験できる。

また8月7日までの期間中はシーズン3のアップデートに向けた事前登録キャンペーンも実施される。登録者には「ディセンダントセレクションボックス」や「特別称号」、一定数のマイルストーン達成で特別なモジュールや「アルティメット武器のセレクションボックス」などの報酬が配布される予定。さらに、事前登録者数が100万人を突破した場合は、全プレーヤーに「アルティメットディセンダントのキャラボックス」も追加で配布される。新シーズンではアクションRPG「NieR:Automata(ニーア オートマタ)」とのコラボなども予定されている。

(C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.