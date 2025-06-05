É×¤Ë¡Ö¥Ñ¥¤¥×¥«¥Ã¥È¡×¤ò¶¯Í×!?2·î¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡Ø¿Â»Î¤ÎÉÊ³Ê¡Ù½÷Í¥¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡É²ÈÂ²²ñµÄ
2025Ç¯2·î¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿½÷Í¥¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ë¤¬¡¢Âè3»Ò½Ð»º¤ò¤á¤°¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÉ×ÉØ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸ø³«¤·¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ë¡¢ÂèÆó»Ò½Ð»º»þ¤Ë»ÒµÜ¶Ú¼ð¤òÀÚ½ü
6·î3Æü¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£²ÈÂ²¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°û¿©Å¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î³°¿©¥·¡¼¥ó¤ò±Ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
¿©»öÃæ¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ë¤ÏÉ×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Ñ¥¤¥×¥«¥Ã¥È¡ÊÀº´É·ëå§½Ñ¡Ë¤òÄó°Æ¡£É×¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¤¤Ä¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Î¤«Ê¹¤¯¤Î¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
3¿ÍÌÜ¤ò´õË¾¤¹¤ëÉ×¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë3¿Í¤ÏÌµÍý¡£2¿Í¤Ç½½Ê¬¹¬¤»¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È2¿Í¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤¬°ìÈÖÍýÁÛÅª¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦É×¤Ë¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ë¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È°ìÅÙ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ËÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤ÁÃç¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤·¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¡£¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤·¡¢´ÊÃ±¤Ç¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÉ×¤Ï¡ÖÆü¤Ë¤Á¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢2¿Í¤ÎÎ¨Ä¾¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥æ¥ó¡¦¥¸¥Ë¤Ï2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿Â»Î¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤â¡ØÅ·Ì¿¡Ù¡Ø±þÅú¤»¤è1994¡Ù¡ØÎø°¦¤ÎÈ¯¸«¡Ù¡Ø¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î»ä¤ÎÌ£Êý¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¶âÍ»¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯4ºÐÇ¯¾å¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥°¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¡È¼ø¤«¤êº§¡É¤òÈ¯É½¡£ÍâÇ¯3·î¤ËÄ¹½÷¤ò¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£