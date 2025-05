ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。5月11日(日)の放送では、「画面の中へ飛び込もう! ゲーム主題歌TOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



今回の放送では、懐かしの名作ゲームから近年話題となった作品まで、ゲームと共に記憶に残る主題歌をカウントダウン形式で紹介しました。・1位:宇多田ヒカル「光」(『キングダム ハーツ』)・2位:ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」・3位:ももいろクローバーZ「BUTTOBI!」(『桃太郎電鉄ワールド』)・4位:ストロベリー・フラワー「愛のうた」(『ピクミン』)・5位:真宮寺さくら&帝国歌劇団「檄!帝国華撃団」(『サクラ大戦』)・6位:フェイ・ウォン「Eyes On Me」(『ファイナルファンタジーVIII』)・7位:DEEN「夢であるように」(『テイルズ オブ デスティニー』)・8位:day after tomorrow「Starry Heavens」(『テイルズ オブ シンフォニア』)・9位:倖田來未「real Emotion」(『ファイナルファンタジーX-2』)・10位:BUMP OF CHICKEN「カルマ」(『テイルズ オブ ジ アビス』)今回の「ゲーム主題歌TOP10」は、すべての楽曲が平成以降にリリースされた作品という結果になりました。これは1994年に登場した家庭用ゲーム機「PlayStation」の登場が大きく関係しています。当時主流だったROMカセットからCD-ROMに移行したことで、ゲーム内で音楽CDと同等の高音質サウンドが再生可能になり、「パラッパラッパー」「beatmania」といった“音ゲー”ジャンルが誕生。それ以降、ゲームの世界では音楽がより重要な要素として定着していきました。また、主題歌をテレビCMで流すという手法が定番化したことで、「この曲、CMで聴いたことがある!」という楽曲も多数ランクイン。音楽とビジュアルの両面から、ゲームの世界観を楽しめる名曲ぞろいのランキングとなりました。次回5月18日(日)の放送テーマは「口に出して伝えよう!『言葉』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹