±Ñ²¦¼¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬º£Ç¯½é¤Î¸ø¼°¹Ô»ö»²²Ã¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡©¡¡¥ë¥¤²¦»Ò¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤â
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ò¤¸¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀï¾¡µÇ°Æü¡ÊVE¥Ç¡¼¡Ë¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡Ê11¡Ë¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¡Ê10¡Ë¡¢¥ë¥¤²¦»Ò¡Ê7¡Ë¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Êì¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÆÉ¿°½Ñ¤ÎÀìÌç²È¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯½é¤á¤Æ¸ø¼°¹Ô»ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º»²²Ã¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡õ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¡õ¥ë¥¤²¦»Ò
¡¡¤³¤Î¼°Åµ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç80²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£8Æü¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼°Åµ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á3¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ·³¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¡¢±Ñ¶õ·³¥ì¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤Ë¤è¤ëµ·ÎéÈô¹Ô¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡ÀÖ»ç¤Î¥³¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤È¥Ï¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÉ¿°½Ñ¤ÎÀìÌç²È¥Ë¥³¥é¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¤¬Hello¡ª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÞ¤Ï¤Þ¤º¡Ö¶õ¤ò¸«¤Æ¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âà¶þ¤·¤¬¤Á¤ÊËö¤Ã»Ò¤Î¥ë¥¤²¦»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öµ·ÎéÈô¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÄ¤ÈÇò¡¢ÀÖ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¸«¤¨¤ë¤ï¤è¡×¤È¶½Ì£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¡¢²¦»Ò¤â¡Ö¤¢¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ò¸«¤Æ¡¢¥¿¥ó¥¯¤òÂô»³ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÃíÌÜ¤Î¥ë¥¤²¦»Ò¤À¤¬¡¢People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Íð¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤òÀ°¤¨¤¿·»¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤ò¥Þ¥Í¤Ã»Ò¡£Âç¤²¤µ¤ËÁ°È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¤·¤°¤µ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¥ë¥¤²¦»Ò¤ÎÁ°È±¤Ï¤¹¤°¤Ë¸µ¤ÎÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É½¾ðË¤«¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯½é¤á¤Æ¸ø¼°¹Ô»ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º»²²Ã¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡õ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¡õ¥ë¥¤²¦»Ò
¡¡¤³¤Î¼°Åµ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç80²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£8Æü¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼°Åµ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á3¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ·³¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¡¢±Ñ¶õ·³¥ì¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤Ë¤è¤ëµ·ÎéÈô¹Ô¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡ÀÖ»ç¤Î¥³¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤È¥Ï¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÉ¿°½Ñ¤ÎÀìÌç²È¥Ë¥³¥é¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¤¬Hello¡ª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÞ¤Ï¤Þ¤º¡Ö¶õ¤ò¸«¤Æ¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÃíÌÜ¤Î¥ë¥¤²¦»Ò¤À¤¬¡¢People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Íð¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤òÀ°¤¨¤¿·»¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤ò¥Þ¥Í¤Ã»Ò¡£Âç¤²¤µ¤ËÁ°È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¤·¤°¤µ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¥ë¥¤²¦»Ò¤ÎÁ°È±¤Ï¤¹¤°¤Ë¸µ¤ÎÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É½¾ðË¤«¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£