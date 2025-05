¥é¡¼¥á¥ó²¦¤¬Áª¤Ö¡Öº£¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¥é¡¼¥á¥ó5Áª 2025¡ÊËÌ³¤Æ»ÊÔ¡Ë

ラーメン王の小林孝充さんが「食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店」の中から特におすすめしたいお店を厳選してご紹介。

「食べログ ラーメン 百名店」に神奈川県と北海道が追加!

今まではTOKYO、OSAKA、EAST、WESTの4カ所のみの発表だった「食べログ ラーメン 百名店」。2024年から新たに「食べログ ラーメン KANAGAWA 百名店」と「食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店」が追加されました。その各100店舗の中から、ラーメン王・小林孝充さんが特におすすめしたいお店を、今回は北海道から厳選して紹介します。

教えてくれる人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

1. 味の三平

「みそラーメン」1,000円 出典:グルメ大家さんさん

札幌のラーメンを語るのであればまずここを食べなければ始まらないでしょう。

今や全国に広がる“札幌味噌ラーメン”の元祖のこの店「味の三平」です。

そこまでこってりしていないあっさりめの味わいながら、今食べても十分においしく古臭さは感じません。食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店に取り上げられ、あえて今食べてみてほしいお店です。

味の三平 出典:1997029さん

2. あじさい 本店

「味菜 塩拉麺」980円 出典:Rin1208さん

<店舗情報>◆味の三平住所 : 北海道札幌市中央区南1条西3丁目2 大丸藤井セントラルビル 4FTEL : 011-231-0377

函館といえば“塩ラーメン”。その函館塩ラーメンを代表するお店と言ってもいい「あじさい」も今回なんと、食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店に選出。

スープは澄んでおり非常にあっさりながら、コクも感じるスープ。函館で今一番安心して誰にでもおすすめできるラーメンと言えるでしょう。札幌市内や新千歳空港にも支店があるので北海道に訪れた時にはぜひ。

3. らーめんや天金 四条店

「正油ラーメン」1,000円 出典:Itary&Tottiさん

<店舗情報>◆あじさい 本店住所 : 北海道函館市五稜郭町29-22TEL : 0138-51-8373

北海道三大ラーメンと言えば「札幌味噌ラーメン」「函館塩ラーメン」ともう一つが「旭川醤油ラーメン」です。これまで食べログ ラーメン 百名店に縁がなかった旭川でも新たに食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店がたくさん選出されました。

旭川醤油ラーメンと一口に言っても、味わいは千差万別。名店も非常に多いので、その中で1軒だけ挙げるならば非常に悩ましいところですがこの「天金」をおすすめしたいです。動物系の茶濁のスープに醤油を利かせた味わいが最高です。

4. 味の大王 総本店

「元祖カレーラーメン」1,180円 出典:ダイアンサスさん

<店舗情報>◆らーめんや天金 四条店住所 : 北海道旭川市四条通9丁目1704-31TEL : 0166-27-9525

札幌味噌などには知名度で遅れをとるものの、北海道の中でも特徴のあるご当地ラーメンの一つとして認識されてきているのが“カレーラーメン”。

その元祖と言われているのがこの苫小牧にある、なんと創業60年の「味の大王」。こちらも今回、食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店に選出です。

「元祖カレーラーメン」はほどよくスパイシー。豚骨ベースのスープにカレーの味わいが加わり軽くとろみがあり麺によく絡んできます。辛さが違う、甘口や辛口も用意されているので好みに合わせて選びましょう。

味の大王 総本店 出典:鷲尾★ジローさん

5. らーめん初代 小樽本店

「醤油らーめん」1,080円 出典:札幌カツさん

<店舗情報>◆味の大王 総本店住所 : 北海道苫小牧市字植苗138-3TEL : 0144-58-3333

ラーメンマニアには以前から知られた名店である小樽の「初代」が今回、食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店選出。むしろこれまで入っていなかったことに驚きました。

かつて放送された、日本一のラーメン屋を決めるTV番組では惜しくも2位。

濃いめの醤油色のスープはコクがあり出汁の深みを感じます。名物でもあるサイドメニューの「チャーマヨ」も一緒に楽しんでほしいです。

チャーシューのマヨネーズ和えをのせた一口おにぎり「チャーマヨ」1皿220円 出典:hiro524さん

<店舗情報>◆らーめん初代 小樽本店住所 : 北海道小樽市住吉町14-8TEL : 0134-33-2626

文:小林孝充、食べログマガジン編集部

