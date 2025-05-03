¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡¢½÷²¦¤È¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤êÈÞÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤ò»ÈÍÑ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²¦¼¼¤¬¼ß°Ì¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±
¡¡2020Ç¯¤ËÉ×¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¶¦¤Ë±Ñ²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Î¥Ã¦»þ¤Ë¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤È¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤ê¡¢ÈÞÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·»¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸þ¤¤ò¶ì¡¹¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ß¡¿¸ø¼ßÉ×¿Í¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿ÍÅÂ²¼¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëºÝ¤Ë²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢Î¥Ã¦¸å¤ÏÅÂ²¼¡ÊHis¡¿Her Royal Highness¡Ë¤Î¾Î¹æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²¦¼¼Â¦¤È¹ç°Õ¡£²¦¼¼¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤ÎÎ¥Ã¦»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¼ÌÀ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¤Ï²¦¼¼¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÏÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÏÀè·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥æ¥ê¥ä¡¦¥¹¥ô¥£¥ê¥Ç¥ó¥³Éû¼óÁê¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°¸Ì¾¤È¤·¤Æ¡ÖÈÞÅÂ²¼¡ÊYour Royal Highness¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤â¾Î¹æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡¦¥ê¥Þ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Æ¡¢ÈÞ¤¬Â£¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤Ë²¦´§¤È¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿²¦¼¼¤Î¸ø¼°¥â¥Î¥°¥é¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿ÍÅÂ²¼¡ÊHRH¡Ë¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¸Â¤é¤º¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò°ì²È¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤ä¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤â´Þ¤á¤¿Á´°÷¤¬¡¢ÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤ò¹ï°õ¤·¤¿Ê¸¶ñ¤ò¤¢¤Ä¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£Daily Beast¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬º£¤âÅÂ²¼¡¦ÈÞÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£Î¥Ã¦»þ¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦¶ÈÌÜÅª¤ä¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Î¹æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢²¦¼¼¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»äÍø»äÍß¤Î¤¿¤á¤Ë¾Î¹æ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶²¤í¤·¤¤¡£Èà½÷¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¤Î³Î¼¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¼¡´ü¹ñ²¦¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¡¢Â¨°Ì¤·¤¿¸å¤ÏÄïÉ×ºÊ¤«¤é¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øË¡³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¸µ¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÉû³ØÄ¹¤Î¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¼¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹ñ²¦¤¬¡ÖÅÂ²¼¡×¡ÖÈÞÅÂ²¼¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡×¡¢Ë¡Åª¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²¦Â²¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤òÊü´þ¤·¤Æ³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤òº¬µò¤Ë¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÈóÆñ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤ÏÃÍ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸ø¼ß¤Î¼ß°Ì¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£É×ºÊ¤Ï2018Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Ë¤è¤ê¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¤Î¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼ß°Ì¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÎ©Ë¡Á¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶áÇ¯¤Ï¡¢·¯¼ç¤äµÄ²ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤½¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢µÄ²ñ¤ÇÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿ÍÅÂ²¼¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëºÝ¤Ë²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢Î¥Ã¦¸å¤ÏÅÂ²¼¡ÊHis¡¿Her Royal Highness¡Ë¤Î¾Î¹æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²¦¼¼Â¦¤È¹ç°Õ¡£²¦¼¼¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤ÎÎ¥Ã¦»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¼ÌÀ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¤Ï²¦¼¼¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÏÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡¦¥ê¥Þ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Æ¡¢ÈÞ¤¬Â£¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤Ë²¦´§¤È¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿²¦¼¼¤Î¸ø¼°¥â¥Î¥°¥é¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿ÍÅÂ²¼¡ÊHRH¡Ë¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¸Â¤é¤º¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò°ì²È¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤ä¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤â´Þ¤á¤¿Á´°÷¤¬¡¢ÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤ò¹ï°õ¤·¤¿Ê¸¶ñ¤ò¤¢¤Ä¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£Daily Beast¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬º£¤âÅÂ²¼¡¦ÈÞÅÂ²¼¤Î¾Î¹æ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£Î¥Ã¦»þ¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦¶ÈÌÜÅª¤ä¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Î¹æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢²¦¼¼¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»äÍø»äÍß¤Î¤¿¤á¤Ë¾Î¹æ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶²¤í¤·¤¤¡£Èà½÷¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¤Î³Î¼¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¼¡´ü¹ñ²¦¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¡¢Â¨°Ì¤·¤¿¸å¤ÏÄïÉ×ºÊ¤«¤é¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øË¡³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¸µ¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÉû³ØÄ¹¤Î¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¼¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹ñ²¦¤¬¡ÖÅÂ²¼¡×¡ÖÈÞÅÂ²¼¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡×¡¢Ë¡Åª¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²¦Â²¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤òÊü´þ¤·¤Æ³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤òº¬µò¤Ë¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÈóÆñ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤ÏÃÍ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸ø¼ß¤Î¼ß°Ì¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£É×ºÊ¤Ï2018Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Ë¤è¤ê¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¤Î¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼ß°Ì¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÎ©Ë¡Á¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶áÇ¯¤Ï¡¢·¯¼ç¤äµÄ²ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤½¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢µÄ²ñ¤ÇÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£