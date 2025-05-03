JBL Flip 6 ¥Ö¥é¥Ã¥¯

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1°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥Ö¥é¥Ã¥¯

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2°Ì¡¡Xiaomi Sound Pocket

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3°Ì¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Î¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼

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4°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Ö¥é¥Ã¥¯

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5°Ì¡¡Soundcore Select 4 Go ¥Ö¥é¥Ã¥¯

A31X1011¡ÊAnker¡Ë

6°Ì¡¡SoundCore ¥Ö¥é¥Ã¥¯

A3102016¡ÊAnker¡Ë

7°Ì¡¡SoundLink Flex Portable Speaker (Âè2À¤Âå) ¥Ö¥é¥Ã¥¯

SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ŽÌŽÞŽ×Ž¯Ž¸¡ÊBOSE¡Ë

8°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥Ö¥ë¡¼

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9°Ì¡¡JBL CHARGE5 ¥Ö¥é¥Ã¥¯

JBLCHARGE5BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë

10°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥ì¥Ã¥É

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