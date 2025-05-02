ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î»àË´³ÎÇ§
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢2ÆüÄ«¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Îµß½Ð³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯1·î¡¢È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿´ÙË×»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬1Æü¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2Æü¸áÁ°5»þº¢¤«¤é¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢µß½Ð³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤ò·Ù»¡½ð¤ËÈÂÁ÷¤·¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£