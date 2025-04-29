¼íÌî±Ñ¹§¡¢¡ÈÃî¤ò¿©¤Ù¤ëÈ³¥²¡¼¥à¡É¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¿¤·¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡ÈÃî¤ò¿©¤Ù¤ëÈ³¥²¡¼¥à¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¿¤·¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¼íÌî¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬Åìµþ¡¦¹¾¸ÅÅÄ¤Î³¹¤Ø¡£3¿Í¤Ï¹¾¸ÅÅÄ¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢Ä¹Ìî¡¦¾åÅÄ¤ÎÊª»º´Û¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ê¤´¤À¡ª¡×¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¤âÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹µÜ¾ë¸©¤â¤Í¡© ¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¤¤Ê¤´¡×¡¢°ËÃ£¤â¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤Èð÷¤¯¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¤¤Ê¤´¤ÎÄÑ¼Ñ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼íÌî¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤´¤ÎÄÑ¼Ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¸«´·¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤é¤è¤¯¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ËÃ£¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ï¿©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¤À¤Ã¤ÆÃî¤À¤â¤ó¤Í¡×¡¢µÜ¾ë½Ð¿È¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¡¦ÎëÌÚµþ¹á¤â¡Ö»ä¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡È¤¤¤Ê¤´Ì¤·Ð¸³¡É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¥«¥ê¥«¥ê¤·¤Æ¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¡£¤¦¤Þ¤¤¡×¡¢¼íÌî¤â¡Ö¹á¤Ð¤·¤¤¡×¤È¥â¥°¥â¥°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤ÇÃî¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀµÄ¾¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¿¤·¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¼íÌî¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬Åìµþ¡¦¹¾¸ÅÅÄ¤Î³¹¤Ø¡£3¿Í¤Ï¹¾¸ÅÅÄ¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢Ä¹Ìî¡¦¾åÅÄ¤ÎÊª»º´Û¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ê¤´¤À¡ª¡×¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¤âÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹µÜ¾ë¸©¤â¤Í¡© ¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¤¤Ê¤´¡×¡¢°ËÃ£¤â¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤Èð÷¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¥«¥ê¥«¥ê¤·¤Æ¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¡£¤¦¤Þ¤¤¡×¡¢¼íÌî¤â¡Ö¹á¤Ð¤·¤¤¡×¤È¥â¥°¥â¥°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤ÇÃî¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀµÄ¾¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¿¤·¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£