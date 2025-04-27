±ÊÌî²ê°ê¡¡¼«Âð¤ËÇñ¤á¤¿´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤¬£¸»þ´Öà¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤çá¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼
¡¡½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ËàÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇáÊóÆ»¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£´ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê£´£°¡Ë¡¢£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ê£²£¶¡Ë¤È¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´ûº§¤Ç£²»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÁê¼ê¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ïµ¿ÏÇ¤ò´°Á´ÈÝÄê¡£±ÊÌî¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅÄÃæ¤¬Íè¤¿»þ¤â¥¥à¤¬Íè¤¿»þ¤âÊì¿Æ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£±ó²ó¤·¤ËÊì¿Æ¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ëà°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤ëá¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤í¤¦¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥à¤ò¼«Âð¤ËÇñ¤á¤¿ºÝ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤·Æñ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Ï£´·î£±£µÆü¡¢¥¥à¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿Íâ£±£¶Æü¡¢±ÊÌî¤Ï°ì¿Í¡¢»Å»ö¤ÇÀµ¸á¤´¤í¤Ë¼«Âð¤ò½Ð¤¿¡£µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤Ï£¸»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å£¸»þ¤´¤í¡£¥¥à¤Ï±ÊÌî¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸á¸å£±£°»þ¤¹¤®¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢±ÊÌî¤¬³°½Ð¤·µ¢Âð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î£¸»þ´Ö¡¢¥¥à¤Ïà¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤çá¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¥¥à¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÊÌî¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡Ö¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïà¤½¤â¤½¤âÏÀá¤È¤·¤ÆÊì¿Æ¤ÎÆ±µï¤òµ¿¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£±ÊÌî¤ÈÅÄÃæ¡¢¥¥à¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£