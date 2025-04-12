¤¿¤«¤¬¡í»Ò¤É¤â¤Î¥«ー¥É¥²ー¥à¡í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¨¡¨¡³ØÆ¸¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³
°ÊÁ°¤«¤éÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤½¤Î¥Öー¥à¤¬²áÇ®¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ë¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤¦Êª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Äº£²ó¤Ï³ØÆ¸¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î¶²¤í¤·¤¤Î¢Â¦¤ò³À´Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Öー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î¢Â¦
¤³¤Î¶²¤í¤·¤¤¶â³Û¤À¤È³ØÆ¸Æâ¤ÇÊ¶¼º¤äÇËÂ»¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤Î¾¡ÇÔ¤è¤ê¤â¡¢Ë¡³°¤Ê¥«ー¥É¤ÎÃÍÃÊ¤ò´ò¡¹¤È¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¡¢¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ëÍ·¤Ó¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¶²¤í¤·¤µ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦»ùÆ¸»Ù±ç°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§²µÌî
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki Unagi
¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÊÔ½¸¤È¤·¤ÆÌó10Ç¯³èÌö¡£½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºßÂðweb¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£