°µÅÝÅª¤Ê¹â²Á³Ê¤Ç¤ÎÇã¼è¤ò¼Â¸½¡ª¥â¥Ð¥¹¥Æ½ÂÃ«Å¹
¥¹¥Þ¥ÛÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥â¥Ð¥¹¥Æ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î15Æü(²Ð)¤ËÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ½ÂÃ«±ØÅÌÊâ6Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÅÔÆâ4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ð¥¹¥Æ½ÂÃ«Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¹¥Æ½ÂÃ«Å¹
³«Å¹Æü¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯4·î15Æü(²Ð)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©150-0041¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ20-15 ÏÂÅÄ¥Ó¥ë102¹æ¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡Ö½ÂÃ«¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ6Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ Ê¿ÆüÅÚÆü¤È¤â¤Ë11:30¡Á20:00(ºÇ½ª¼õÉÕ19:30)
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ ¤Ê¤·
¥¹¥Þ¥ÛÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥â¥Ð¥¹¥Æ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î15Æü(²Ð)¤ËÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ½ÂÃ«±ØÅÌÊâ6Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÅÔÆâ4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ð¥¹¥Æ½ÂÃ«Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¢£¥¹¥Þ¥ÛÇã¼èÅ¹¥â¥Ð¥¹¥Æ¤È¤Ï¡©
¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÇã¼è¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¸½ºßÁ´¹ñ¤Ç9Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¿·Å¹½ÐÅ¹¤ÇÁ´¹ñ10Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò±¿±Ä¤ÇiPhone¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼Ò±¿±Ä¤À¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¹â²ÁÇã¼è¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ÇÂ¾¼Ò¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë
¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¼«¼Ò±¿±Ä¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶µ°é¤«¤é¤Ê¤ë¹â¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ËÆÃ²½¤·¤¿Çã¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÀìÌçÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÈÎÏ©¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤¬¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¡¢³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¡¢ÅÅ¸»¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¹â²Á³Ê¤Ç¤ÎÇã¼è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤âÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤¿¤á°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¥â¥Ð¥¹¥Æ½ÂÃ«Å¹¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Âè10Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤«¤Ä¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ËÉý¹¤¤ÈÎÏ©¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Â¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¤ªÇã¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ä¡¢½ý¤Î¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¤âÆÈ¼«¤ÎÈÎÏ©¤Ç¹â²ÁÇã¼è¤·¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post °µÅÝÅª¤Ê¹â²Á³Ê¤Ç¤ÎÇã¼è¤ò¼Â¸½¡ª¥â¥Ð¥¹¥Æ½ÂÃ«Å¹ appeared first on Dtimes.