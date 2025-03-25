¥Ü¥ë¥ÜXC90 T8¤ÎÀÅ²»À¤È½ÓÂ¤Ë´¶Æ°¡ª¥¯¥ë¥ÞÀìÌçYouTuber¤¬¼óÅÔ¹â»î¾è¥ì¥Ý¡¼¥È
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤¬ºÇ¿·¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡ÖXC90 T8 ¥¦¥ë¥È¥éAWD ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Î»î¾è¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀÅ²»À¤ä²ÃÂ®ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¸ì¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÀÅ¤«¤Ç¿×Â®¤Ê²ÃÂ®¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥ÜXC90¤ÎÀÅ²»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£³Æ½ê¤ËÀÅ²»ºà¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¬¥é¥¹¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¸åÉôºÂÀÊ¤Þ¤ÇÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤âÀÅ²»À¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢XC90¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö0-100km/h²ÃÂ®¤¬¤Ê¤ó¤È5.3ÉÃ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ÊÂ¤ß¤Ç¡¢Â®¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÀÇ½¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÂç¸ý·Â¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¤³¤Î¼Ö¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖEV¤ÎÎÉ¤µ¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤Î°Â¿´´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥ÜXC90¤ÎÀÅ²»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£³Æ½ê¤ËÀÅ²»ºà¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¬¥é¥¹¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¸åÉôºÂÀÊ¤Þ¤ÇÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤âÀÅ²»À¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢XC90¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö0-100km/h²ÃÂ®¤¬¤Ê¤ó¤È5.3ÉÃ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ÊÂ¤ß¤Ç¡¢Â®¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÀÇ½¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÂç¸ý·Â¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¤³¤Î¼Ö¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖEV¤ÎÎÉ¤µ¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤Î°Â¿´´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¥È¥é¥ó¥¶¥à¡ª¤¹¤²¡¼¡ª¡×¿··¿BMW X3 M50¤ÎÄ¶²ÃÂ®¤ò¥¯¥ë¥ÞÀìÌçYouTuber¤¬ÂÎ¸³
¿··¿¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¡¢ÊØÍø¤¹¤®¤Æ´í¤Ê¤¤¡©¥¯¥ë¥ÞÀìÌçYouTuber¤¬Ç¼¼Ö1¥ö·î¤ÇÉÔËþÅÀ¤ò¸ì¤ë
¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤Ç±ýÉü300km¥É¥é¥¤¥Ö¡ªÇ³Èñ¡¦Áö¹ÔÀÇ½¤ò¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¤¬Å°Äì¸¡¾Ú
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
"ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªÆ°²è¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª °ì¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÅ°ÄìÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡ª"
youtube.com/@wansokutube YouTube