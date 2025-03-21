LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡ÊµÜÏÆºéÎÉ¡Ë¡õ·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡õÂ¼ÀîÈì°É¡ÊCANDY TUNE¡Ë¤Î¸µHKT48½¸·ë¤Ë¡Ö·ã¥¨¥â¡×¡Ö¹æµã¡×¤ÎÀ¼
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤³¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¡¢·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢Â¼ÀîÈì°É¡ÊCANDY TUNE¡Ë¤È¤¤¤¦¸µHKT48¤Î3¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿Æ°²è¤¬¡¢¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·ã¥¨¥â¤Ê¸µHKT48¤ÎºÆ²ñ¤ËÈ¿¶Á¡ªµÜÏÆºéÎÉ¡¢·îÂÅ·²»¡¢Â¼ÀîÈì°É¤¬ÍÙ¤ë¡ÖHOT¡×
¢£¡Ö¤¤¤¨ー¤¤ ¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Íー¡ª¡×¤È¸åÇÚ¤ò²Ä°¦¤¬¤ëµÜÏÆºéÎÉ
¤«¤Ä¤ÆHKT48¤Ç³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â»ý¤Ä3¿Í¡£µÜÏÆ¤ò°Ï¤ó¤ÇLE SSERAFIM¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖHOT¡×¤òÍÙ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃçËÓ¤Þ¤¸¤²¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â¼Àî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¿»ö°Æ·ï¤¹¤®¤ë¤è¤Í¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë～´ò¤·¤¤～¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤Í～¡×¤ÈX¤ÇÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËLE SSERAFIM¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¨ー¤¤ ¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Íー¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿·îÂ¤â¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£·îÂ¤Ï2024Ç¯Ëö¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Øµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¸½¾ì¤ÇµÜÏÆ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªCANDY TUNE¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÜÏÆ¤ÈÂ¼Àî¤¬CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖHKT¥È¥ê¥ªµã¤±¤ë¡×¡ÖÄ¶Àä¥¨¥â¤¤¡×¡Ö·ã¥¨¥â°Æ·ï¡×¡Ö¹æµã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤·²Ä°¦¤¤¤·¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LE SSERAFIM¥¦¥ó¥Á¥§¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Ê¤ªLE SSERAFIM¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤Î¸åÇÚ¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëCUTIE STREET¤È¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¡£CUTIE STREET¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤òÁýÅÄºÌÇµ¡¢ÈÄÁÒ²ÄÆà¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ÍÙ¤ê¡¢LE SSERAFIM¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖHOT¡×¤òÈÄÁÒ¡¢¿¿ÆéÆäºé¤È¥¥ì¤è¤¯¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£