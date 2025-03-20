[3.20 ルヴァン杯1回戦](長良川)

※14:00開始

主審:上原直人

副審:梅田智起、船橋昭次

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 50 後藤大輝

DF 26 大串昇平

DF 33 キム・ユゴン

DF 4 甲斐健太郎

DF 5 石田崚真

MF 23 萩野滉大

MF 28 箱崎達也

MF 27 横山智也

FW 17 長井結矢

FW 7 中村仁郎

FW 32 オウイエ・ウイリアム

控え

GK 21 山口畝良

DF 22 文仁柱

DF 3 野澤陸

DF 37 寺阪尚悟

DF 55 外山凌

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

FW 11 佐々木快

FW 39 泉澤仁

監督

大島康明

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 3 鈴木準弥

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

MF 20 村田透馬

MF 4 ユーリ・ララ

MF 28 熊倉弘貴

MF 14 中野嘉大

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 13 小川慶治朗

FW 49 駒沢直哉

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 5 福森晃斗

MF 17 新井瑞希

MF 23 ミシェル・リマ

MF 34 小倉陽太

MF 39 遠藤貴成

FW 15 伊藤翔

FW 18 森海渡

監督

四方田修平