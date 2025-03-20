岐阜vs横浜FC スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](長良川)
※14:00開始
主審:上原直人
副審:梅田智起、船橋昭次
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 26 大串昇平
DF 33 キム・ユゴン
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
MF 23 萩野滉大
MF 28 箱崎達也
MF 27 横山智也
FW 17 長井結矢
FW 7 中村仁郎
FW 32 オウイエ・ウイリアム
控え
GK 21 山口畝良
DF 22 文仁柱
DF 3 野澤陸
DF 37 寺阪尚悟
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
監督
大島康明
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 20 村田透馬
MF 4 ユーリ・ララ
MF 28 熊倉弘貴
MF 14 中野嘉大
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 13 小川慶治朗
FW 49 駒沢直哉
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 5 福森晃斗
MF 17 新井瑞希
MF 23 ミシェル・リマ
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
FW 15 伊藤翔
FW 18 森海渡
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:上原直人
副審:梅田智起、船橋昭次
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 26 大串昇平
DF 33 キム・ユゴン
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
MF 23 萩野滉大
MF 28 箱崎達也
MF 27 横山智也
FW 17 長井結矢
FW 7 中村仁郎
FW 32 オウイエ・ウイリアム
控え
GK 21 山口畝良
DF 22 文仁柱
DF 3 野澤陸
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
監督
大島康明
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 20 村田透馬
MF 4 ユーリ・ララ
MF 28 熊倉弘貴
MF 14 中野嘉大
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 13 小川慶治朗
FW 49 駒沢直哉
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 5 福森晃斗
MF 17 新井瑞希
MF 23 ミシェル・リマ
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
FW 15 伊藤翔
FW 18 森海渡
監督
四方田修平