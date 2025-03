何かと話題の「ドジャースグルメ」は食べログアワード受賞店が大活躍?!

連日メディアを賑わす、ドジャースの選手たちが楽しんだ日本のグルメとは?

3月18・19日に行われた「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」。大谷選手の活躍を日本で見られるとあって、15・16日の日米プロ野球プレシーズン戦もニュースを賑わせるなど、メディアは連日大盛り上がり。

そんな中、選手たちが楽しんだ日本のグルメも大いに話題になりました。その「ドジャースグルメ」の中でも、食べログのグルメアワードである「The Tabelog Award」受賞のお店が特に注目を集めています。いったいどんなお店なのでしょうか?

鮨さいとう

「鮨さいとう」 写真:お店から

2025年3月17日にホテルで行われた大谷選手などが主催したドジャース選手の食事会は各メディアで大々的に報道されました。その中でも話題になったのは提供された食事の豪華さ!

「鮨さいとう」 出典: うどんが主食さん

「The Tabelog Award」のGoldを8年連続受賞している「鮨さいとう」の大将が集合写真に写っているのでは、とSNSで話題になりました。「鮨さいとう」は新規予約がほぼ不可能な、寿司好き憧れのお店。そんなお店の大将のお寿司が振る舞われたとしたら、選手たちの英気も十分に養われたのではないでしょうか。

「鮨さいとう」 写真:お店から

フレディ・フリーマン選手が苦手なウニに挑戦する動画も話題になりました。その後のインタビューでも「ウニは最高だった。初めてだったけど、いけたよ」とコメントしたそうです。

「鮨 さいとう はなれ NANZUKA」 写真:長尾真志

超予約困難な「鮨さいとう」ですが、実は「鮨 さいとう 麻布台」「鮨 さいとう はなれ NANZUKA」「鮨つぼみ」など系列店がいくつかあります。もちろんどこも人気店なので予約は争奪戦ですが、選手達の味わったお寿司が気になる方は挑戦してみてはいかがでしょうか?

鳥しき

「鳥しき」 出典:虎太郎がゆくさん

「鮨さいとう」同様、選手食事会の集合写真に写っていると噂されるのが「鳥しき」の大将。「鳥しき」と言えば8年連続で「The Tabelog Award」を受賞し、2025年はSilverに輝いた焼き鳥の名店。

「鳥しき」 出典:うどんが主食さん

しっかりと焼き上げるスタイルの焼き鳥が特徴で、芸能人やスポーツ選手のファンも多いお店です。

全国から「鳥しき」に憧れて働きたいという職人が集まり、各地に「鳥しき」出身の焼き鳥店がオープンしています。

「鳥おか」 写真:お店から

「鳥しき」ももちろん超予約困難店ですが麻布台ヒルズには系列店「鳥おか」や、テイクアウトの「麻布台 鳥しき」もあるので、そのエッセンスを感じることが可能です。

Fleurs d’ ete

3月18日のInstagramで大谷選手が投稿していたのが「Happy Opening Day」と書かれた「Fleurs d’ ete」のケーキ。

「Fleurs d’ ete」 出典:iroiro.eaterさん

「ete」は2020年版「世界のベストレストラン50」で日本人女性として初めて“アジア・ベスト・パティシエ”に選ばれ2022年に「アジアの最優秀女性シェフ賞」を受賞した、庄司夏子シェフのお店。4年連続で「The Tabelog Award」を受賞し、2025年はSilverに輝きました。その庄司シェフのスイーツ専門店が「Fleurs d’ ete」です。

「Fleurs d’ ete」 出典:ぴーたんたんさん

なかなか予約が取れず、ケーキを手に入れるハードルが高いことから「幻のケーキ」と呼ばれています。

今回は大谷選手のロゴ入りのスペシャルボックスにドジャースロゴのリボンでラッピングしたスペシャル仕様。ケーキにはドジャースとカブスのロゴがあしらわれ、フルーツを変えて全3種類の味で作成されたようです。

東京 芝 とうふ屋うかい

「東京 芝 とうふ屋うかい」 写真:お店から

ここからは「The Tabelog Award 」の受賞店ではないですが、話題になったお店を紹介します。ドジャースの奥様会メンバーが「東京 芝 とうふ屋うかい」で夕食会を行いました。「とうふ屋うかい」は鉄板焼きの「うかい亭」のグループ店で、東京タワーからすぐの庭園があるレストランです。豆腐料理を中心にしたコーススタイルの日本料理を楽しむことができます。

写真:お店から

雰囲気を味わってみたい方には平日限定のランチコース「竹コース」がおすすめ。名物あげ田楽に季節感あふれる八寸、豆水とうふなど全7品を9,680円 (税込)と1万円以下で楽しむことができます。

「とうふ屋うかい」 写真:お店から

奥様会はInstagramには「日本の奥さんの伝統的なディナー! 私たちは美しい国を探索するのが大好きです!」などと投稿しています。10人以上が参加しお店の前で集合写真を撮影するなど、食事を楽しんだようです。

築地グルメ

「築地伊八」 写真:お店から

ドジャースのブレーク・スネル投手は妻のヘイリー夫人と築地場外市場を訪問し、和牛串やみたらし団子、アイスクリームなどを堪能しました。「築地伊八」のInstagramによるとトミー・エドマン夫妻も訪れたそうです。

