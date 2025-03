人気キャラクターの商品を集めた 『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』のポップアップショップが、JR横浜駅に3月24日(月)から期間限定オープンする。千趣会の通販事業ベルメゾンは、『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』のポップアップショップを2025年3月24日(月)から2025年4月7日(月)まで、JR横浜駅に出店する。

『トムとジェリー』『PEANUTS』『ムーミン』『Suicaのペンギン』など、人気キャラクターの商品を多数取り扱っている「chara style(キャラスタイル)」は、べルメゾンが展開。今回のポップアップショップでは、その中から新生活に適したインテリア用品や生活雑貨、日常使いできるファッションアイテムなどを厳選し、販売する。中でも、『トムとジェリー』の誕生85周年を記念したデザインや、物語に登場するジェリーが大好きなチーズをモチーフにしたトートバッグ、タオルハンカチなどは、ポップアップショップ限定の商品となっている。普段はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターたちの商品を、実際に手に取り、購入できる貴重な機会となっているので、ぜひポップアップショップに足を運んでみて。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)(C) 2025 Peanuts Worldwide LLCwww.snoopy.co.jp(C)Moomin Characters TM(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU※SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。※SuicaはJR東日本の登録商標です。