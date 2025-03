野球ボールサイズの小型CPAP！MAGnet「TRANSCEND MICRO(トランセンド マイクロ)」

MAGnetは、2025年3月15日(土)より、野球ボールサイズの小型CPAPであるTranscend(トランセンド)ブランドのSomnetics社製「TRANSCEND MICRO(トランセンド マイクロ)」を日本国内で新発売しました。

MAGnet「TRANSCEND MICRO(トランセンド マイクロ)」

認証番号 :307ALBZX00005000

一般的名称 :持続的自動気道陽圧ユニット

発売日 :2025年3月15日(土)

特徴 :小型・軽量設計

製造元 :Somnetics International Inc.社(アメリカ)

製造販売業者:株式会社MAGnet(日本国内独占販売)

- 寸法 :9.1cm × 9.1cm × 6.1cm

- 重量 :219.5g

- 作動音 :27dBA

- 構成品 :CPAP本体、専用チューブ、トラベルポーチ、

電源アダプター、取扱説明書、クイックガイド

- 専用アプリ:MySleepDash

この製品は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療をより快適に、そしてどこでも継続できるよう設計された画期的なCPAP製品です。

日本におけるSAS患者は約900万人と推定されていますが、そのうち適切な治療を受けているのは1割以下にとどまっています。

総務省のデータによると、2020年時点でSASに対する最も有効な治療法とされる在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)を受けている患者数は64万人であり、多くの潜在患者が治療を受けていない現状が浮き彫りになっています。

SASは、睡眠中に気道が閉塞することで呼吸が一時的に停止し、睡眠の質を著しく低下させる疾患です。

これにより、日中の耐えがたい眠気や集中力の低下を引き起こし、交通事故のリスクを大幅に高めることが知られています。

また、低酸素血症を繰り返すことで、高血圧や心不全、脳卒中などの循環器疾患のリスクを増加させる可能性も報告されています。

CPAP治療は、SASの症状を改善し、体への負担を軽減する有効な治療法ですが、治療をより効果的にするためには、治療を確実に継続することが不可欠です。

しかし、従来のCPAPデバイスは持ち運びが不便であるため、旅行や出張時に治療を中断してしまう患者も少なくありません。

CPAP治療は、中断した期間はその効果を期待できません。

■SAS治療をもっと身近に

「トランセンド マイクロ」は、SASの治療を必要とする方々に向けて、日常生活や旅行先でも快適に使用できるよう設計された小型・軽量のCPAPデバイスです。

野球ボールサイズ(9.1cm × 9.1cm × 6.1cm)、重量わずか219.5gというコンパクト設計で、持ち運びが容易なため、旅行や出張時にも最適です。

これにより、使用者のライフスタイルを制限することなく、快適な睡眠をサポートします。

なお、株式会社MAGnetは自社の睡眠関連ショップ「ねむりの樹」において、本製品の自費販売、旅行、出張用の短期レンタルもします(医師の処方箋または指示書が必要です)。

睡眠時無呼吸症候群の治療をより多くの患者に届けるべく、株式会社MAGnetは今後も革新的な製品を提供し続けていきます。

【製品の特長】

1. 小型・軽量設計

野球ボールサイズのコンパクト設計で、スマートフォンと同等の重さのため、旅行や出張時の持ち運びに便利。

専用のポーチが付属し、バッグにも簡単に収納可能です。

2. 航空機内での使用も安心

FAA(米国連邦航空局)準拠の設計により、航空機内での使用が可能。

長距離移動中でも治療を継続できます。

3. 電源のない環境でも使用可能

オプションのポータブルバッテリーを使用することで、キャンプや停電時など電源のない環境でも安心して使用できます。

4. 専用アプリ「MySleepDash」で治療状況を管理

Bluetooth接続により、スマートフォンアプリ「MySleepDash」と連携。

毎日の治療状況を簡単に確認・管理でき、患者様の治療継続をサポートします。

5. ドライモード機能

使用後にチューブ内やマスクの湿気を取り除く「ドライモード」を搭載。

旅行中はチューブやマスクの清掃時間が限られますので、ドライモード機能で使用後の湿気を短時間で取り除くことができます。

